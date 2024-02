Après la F1, Brivio revient en MotoGP avec une approche différente

Absent du paddock MotoGP durant trois ans, Davide Brivio fait un retour salué à la tête de l'équipe Trackhouse Racing, nouvelle venue sur la grille en tant que structure satellite d'Aprilia. Tout s'est joué en quelques semaines pendant la trêve hivernale, d'abord avec l'exclusion du team RNF par la Dorna, puis la mise en place de cette nouvelle équipe basée sur les ressources humaines de l'ancienne. Et pendant les essais hivernaux, le puzzle a fini par être complété par le recrutement du nouveau team principal.

"J'ai terminé mon expérience précédente à la fin de l'année dernière", raconte l'Italien, d'abord en contact avec PJ Rashidi, qui occupait précédemment ce poste. "Étant donné que j'étais libre, on discutait de l'idée que je puisse peut-être aider l'équipe, faire quelque chose ensemble. J'ai eu une bonne discussion avec lui, c'était intéressant, et j'attendais de voir ce qui pourrait se passer."

"Puis j'ai reçu un coup de fil de Justin [Marks, propriétaire de Trackhouse], qui m'a demandé si je pouvais m'impliquer pleinement dans l'équipe. Ça s'est fait très récemment. J'étais évidemment content de faire quelque chose. Je suis ensuite allé visiter le siège de Trackhouse Racing à Charlotte, et Justin n'a eu aucun mal à me convaincre."

Davide Brivio admet qu'il n'avait "pas vraiment" d'autres idées à cet instant-là, mais observait ce que le marché pourrait lui offrir. Il aura la politesse de ne pas le mentionner, mais peut-être cherchait-il aussi un nouveau challenge personnel après trois années plutôt calmes en Formule 1.

Car s'il a cédé aux sirènes de la catégorie reine du sport auto après le titre MotoGP décroché en 2020 par Suzuki, qu'il dirigeait, son rôle auprès d'Alpine y est resté relativement confidentiel. D'abord directeur de la compétition lorsque Marcin Budkowski était à la tête d'Enstone, Davide Brivio est ensuite passé au poste de directeur des projets compétition, à la tête notamment du programme de jeunes pilotes qu'est l'Alpine Academy, avant une séparation fin 2023. Il assure avoir glané une expérience qui lui sera utile pour ce retour en MotoGP.

"J'ai eu une excellente expérience avec Alpine et je suis vraiment très heureux de l'opportunité que j'ai eue de voir le monde de la Formule 1, de voir comment travaille une si grosse organisation, comment des milliers de personnes interagissent les unes avec les autres. C'est clairement quelque chose dont j'étais curieux et cela a été très intéressant. Je suis heureux de l'avoir fait, et je pense qu'en revenant en MotoGP, j'ai un état d'esprit différent et une approche différente face à certains problèmes."

"Je comprends qu'il puisse toujours y avoir des problèmes, mais je suis plus calme maintenant. En arrivant dans cette nouvelle équipe, il y a encore beaucoup de choses à organiser, des choses qu'il faut mettre en place, tout qui s'effondre à la dernière minute… Mais, bon, on va régler ça. C'est un travail difficile, cependant j'ai beaucoup appris, professionnellement cela a été formidable."

Davide Brivio a passé trois ans chez Alpine. Photo de: Gareth Harford / Motorsport Images

"Je suis vraiment ravi d'avoir eu cette opportunité, sinon cela m'aurait manqué d'une certaine manière. Quand on est passionné de course, il y a des choses formidables dans tous les sports mécaniques. Il y a des choses formidables en Endurance, en motocross, ou en rallye – moi qui suis un grand fan de WRC. On peut piocher quelque chose dans tous les championnats, alors c'est intéressant de prendre des expériences différentes."

Une nouvelle équipe entre États-Unis et Europe

Avant son passage en F1, Davide Brivio a surtout acquis le gros de son expérience dans la compétition moto et principalement auprès de constructeurs japonais. Pilier de Yamaha, puis de Suzuki, dont il a relancé l'équipe en 2015, il s'est forgé une réputation de meneur d'hommes en parvenant à jongler à la perfection entre le cadre imposé par des dirigeants et ingénieurs japonais et une force vive en grande partie européenne.

Aujourd'hui, il se confronte à une autre culture encore avec Trackhouse Racing, qui sort pour la première fois du territoire américain. C'est lui qui est chargé d'accompagner l'équipe dans sa découverte d'un championnat du monde, dont le cœur bat surtout en Europe mais qui s'efforce de s'ouvrir à de nouveaux horizons.

"Cette équipe solide, bien établie en NASCAR, veut entrer en MotoGP et y avoir du succès, apprendre autant que possible. En tant qu'entreprise qui opère dans les sports mécaniques, Trackhouse voit le MotoGP comme une excellente opportunité pour son audience, son succès dans le monde entier. C'est un sport international, c'est donc une opportunité pour Trackhouse de sortir des États-Unis", observe-t-il. "Et Trackhouse veut aussi aider, faire partie de la stratégie de la Dorna, qui veut que le MotoGP grandisse aux États-Unis. J'espère que nous pourrons y contribuer."

Lire aussi : MotoGP Le MotoGP envisage un 2e Grand Prix aux États-Unis

"Travailler avec différentes cultures, j'aime ça, ça me plaît beaucoup. J'aime apprendre, prendre et transférer, respecter toutes les cultures et essayer de mixer ce qu'il y a de mieux dans chacune d'elles", explique le nouveau team principal, que ce challenge a contribué à stimuler.

"Ce que je perçois comme excitant, c'est la possibilité de mélanger ces deux cultures. Bien sûr, il y a de super choses en NASCAR, mais il y a aussi de bonnes choses en MotoGP, qu'ils peuvent emporter là-bas. C'est une excellente opportunité pour que les deux mondes se regardent l'un l'autre. C'est un projet spécial, différent d'une certaine manière. Certes, c'est une équipe indépendante, comme il y en a beaucoup d'autres en MotoGP, mais cela pourrait être quelque chose de plaisant."