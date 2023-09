Essais - Aprilia confirme son doublé, Yamaha et Honda au plus bas

Alors que l'on craint l'arrivée de pluies orageuses dans le courant du week-end, le soleil a continué à accompagner les pilotes MotoGP pour cette séance d'une heure. L'objectif : y décrocher d'ores et déjà un ticket pour la phase finale des qualifications qui auront lieu demain.

Miguel Oliveira s'est affirmé en premier leader avec un chrono de 1'40"345 qui n'avait pas grand-chose à envier à ceux de Maverick Viñales et Brad Binder, positionnés juste derrière lui dans les premières minutes. Puis, après le premier tiers de la séance, une Ducati s'est invitée en tête, en l'occurrence celle de Fabio Di Giannantonio, le pilote Gresini Racing dont l'avenir fait actuellement l'objet de bien des rumeurs.

Pour trouver trace des leaders du groupe Ducati, il fallait à ce moment-là descendre plus bas dans le classement : Marco Bezzecchi était encore cinquième, devant Johann Zarco, mais Jorge Martín se trouvait juste en dehors du top et Pecco Bagnaia n'était que 20e.

Loué pour son approche méthodique, le champion en titre n'est pas resté bien longtemps parmi les dernières places. Il faut croire que son premier run avait servi d'expérimentation à une solution vite écartée par le pilote et son team, puisqu'après quelques minutes au stand, la Ducati #1 s'est propulsée au sommet ! La nouvelle référence était désormais de 1'40"149.

Derrière les deux Ducati de tête, trois Aprilia se tenaient en embuscade à la mi-séance, avec Aleix Espargaró, devant Oliveira et Viñales. Ce dernier s'est fait violemment secouer par sa moto, mais il a réussi à éviter la correctionnelle et à se relancer pour aller à son tour chercher la première place avec un tour bouclé en 1'40"095.

À ce stade de la séance, les pilotes Yamaha se trouvaient regroupés à la 13et la 14e place, contenus en un millième (!), tandis que trois Honda fermaient la marche, avec Marc Márquez dernier.

Zarco au rendez-vous dans le time attack

Il restait alors 25 minutes et, déjà, les pneus tendres fleurissaient à l'arrière des machines. Rappelons qu'avec le changement opéré début août, cette séance est la seule désormais à compter comme "préqualification", avec dix pilotes directement qualifiés pour la Q2.

Le dernier quart d'heure approchait lorsque Johann Zarco s'est à son tour porté en tête, toujours sans parvenir à briser la limite des 1'40 au tour. C'est Fabio Di Giannantonio qui s'en est chargé quelques instants plus tard, premier pilote à prendre une avance notable (quatre dixièmes) alors que la phase de time attack, cette fois, était bel et bien lancée.

Dès lors, les chronos n'ont eu de cesse de tomber. Maverick Viñales a retrouvé la tête quelques instants, bientôt remplacé par son coéquipier Aleix Espargaró, qui a arrêté le chrono sur 1'39"389. Derrière les deux Aprilia, Ducati pouvait compter sur le tir groupé de Bezzecchi, Di Giannantonio et Bagnaia, alors que Jack Miller a enfin réussi à s'extraire de la seconde moitié du classement pour faire figurer sa KTM au sixième rang provisoire.

Repoussé à la 13e place par les améliorations de ses adversaires, Zarco s'est à nouveau hissé au premier rang à cinq minutes de la conclusion de la séance. Viñales a répliqué en trouvant deux dixièmes de mieux, mais c'est d'Aleix Espargaró qu'est venu le dernier mot avec le premier tour du week-end bouclé en moins de 1'39 : l'Espagnol, déjà si à l'aise ici-même l'an dernier, a établi le meilleur temps final de la séance en 1'38"686, cinq centièmes sous le précédent record de la piste.

Un drapeau jaune dans les derniers instants de la séance, causé par l'arrêt en bord de piste de Luca Marini, a privé de nombreux pilotes de leur ultime amélioration. Au classement final, Espargaró devance donc Viñales de 0"362. Viennent ensuite les Ducati de Bagnaia et de Zarco.

Brad Binder a finalement repris le leadership chez KTM avec le cinquième temps de la séance, à plus de six dixièmes du premier. Le reste du top 10 accueille d'autres Ducati, celles d'Álex Márquez, de Marco Bezzecchi, de Fabio Di Giannantonio, d'un Enea Bastianini en nette progression en fin de séance, et de Jorge Martín.

Pol Espargaró a été exclu du top 10 dans les dernières minutes, de même que Jack Miller et les pilotes RNF Raúl Fernández (tombé à mi-séance, mais bien reparti ensuite) et Miguel Oliveira. Luca Marini n'est, lui, que 15e.

La déception est plus criante encore pour Fabio Quartararo : vainqueur ici-même l'an dernier, le Français ne figure qu'en 17e position, à 1"420 du leader. Loin, très loin des ambitions qui devraient être les siennes sur une piste qu'il a toujours appréciée. Mais c'est bien simple : les six motos japonaises du plateau figurent aux six dernières places de cette séance...

Les pilotes MotoGP auront encore 30 minutes d'essais libres samedi matin pour parfaire leur préparation avant les grands rendez-vous du week-end : les qualifications à 10h50, la course sprint à 15h, puis la course principale de dimanche.

GP de Catalogne - Essais MotoGP