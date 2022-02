Aprilia a pris "quelques risques" sur sa moto 2022

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont régulièrement placé leurs Aprilia dans les positions de tête au cours des essais de pré-saison disputés à Sepang et Mandalika. La RS-GP est l'une des motos qui a le plus évolué cette année et Massimo Rivola reconnaît une certaine appréhension avant le découvrir le premier véritable verdict sur la hiérarchie au Grand Prix du Qatar, en raison de plusieurs choix techniques audacieux.

"L'adrénaline est élevée, j'ai envie de voir où nous nous situons, à quel point nous nous sommes améliorés et comment nous nous situons par rapport aux autres", s'impatiente le directeur général d'Aprilia Racing. "Nous savons que nous avons réalisé un travail important, nous avons pris quelques risques dans le développement de cette moto, mais nous avons hâte d'être en piste."

Le constructeur de Noale avait renversé la table en 2020 en lançant une moto totalement nouvelle et un V4 à l'architecture revue, dont l'angle est passé de 75° à 90°. Les limites imposées dans le développement pour atténuer les effets de la crise sanitaire n'ont pas permis de faire énormément évoluer ce concept l'an passé mais Aprilia a pu le peaufiner, ce qui a contribué aux progrès dans les performances et au podium d'Aleix Espargaró au GP de Grande-Bretagne.

Pour 2022, la marque a néanmoins jugé préférable de repartir d'une feuille blanche dans plusieurs domaines et de ne pas se contenter de faire évoluer les pièces existantes. "La RS-GP 2021 était une excellente base, mais nous avons malgré tout revu profondément presque toutes les pièces", explique Romano Albesiano, le directeur technique d'Aprilia. "Nous nous sommes concentrés sur les principales zones de performance."

"Bien entendu, sur le moteur, qui a changé de façon importante en ce qui concerne les spécifications internes tout en maintenant la disposition précédente ; sur la partie aéro, où l'évolution est continue ; sur la partie cycle, mais aussi le développement du software, c'est-à-dire l'évolution des stratégies [électroniques] qui gèrent ensuite le comportement à l'accélération, au freinage et au départ, donc la partie qui ne se voit pas mais qui joue un grand rôle dans la performance."

Aprilia compte sur ces évolutions pour continuer sa marche en avant dans un plateau plus compétitif que jamais. En 2021, les records du top 10 et du top 15 les plus serrés de l'Histoire ont été battus au GP de Doha tandis qu'à Silverstone, où Aprilia a décroché son podium, les six marques étaient représentées aux six premières places. En 2022, Albesiano s'attend à une explosion des performances grâce à l'apparition de nouveautés développées pendant deux ans tout en conservant de faibles écarts.

"Ces dernières années, il y a eu un grand nivellement des performances de tous les constructeurs, y compris Aprilia. Nous nous sommes fortement rapprochés du sommet de la catégorie. En 2022, certains constructeurs auront la possibilité d'apporter des développements qui ont été bloqués les années précédentes, et nous nous attendons donc à une grande augmentation des performances de la part de tout le monde."

"C'est la raison pour laquelle nous nous sommes particulièrement investis afin de nous présenter avec toutes les cartes en main sur le prochain championnat. Je m'attends à un championnat très disputé en 2022, avec des constructeurs tous très proches les uns des autres, dans lequel nous aurons de bonnes cartes à jouer."

