Débris et trafic : Bagnaia très agacé après les qualifications

Devancé par Jorge Martín lors de chaque séance depuis le début du week-end, Pecco Bagnaia a pris l'avantage sur le pilote Pramac en qualifications à Silverstone, et il était le plus fort au début de la Q2, mais sa séance a ensuite déraillé. L'Italien a vu l'autocollant du sponsor situé en haut de sa visière se décoller alors qu'il entamait son premier tour rapide dans son deuxième relais, et il a dû ralentir. Il a finalement été classé au deuxième rang, derrière Aleix Espargaró.

Dans le Parc Fermé, Bagnaia s'est dit "un peu" frustré de ne pas être en pole. "Sincèrement, il y avait le potentiel pour faire la pole position", a estimé le pilote Ducati. "Aleix a fait un secteur 4 incroyable et il a été rapide tout le week-end. On sait que sur cette piste, l'Aprilia est fantastique. Il faut qu'on soit satisfaits parce qu'on a eu la possibilité de faire une première tentative fantastique, mais après j'ai perdu la bannière du sponsor sur la visière, et elle est passée devant mes yeux."

Cet incident a fortement déplu à Bagnaia, très mécontent sur sa moto : "Je suis très en colère de ça parce que c'est une chose que la personne qui s'occupe de ça doit faire avec plus de précision. Perdre la possibilité de faire un meilleur résultat en qualifications à cause d'une chose comme ça, ce n'est pas bon."

Au moment d'entamer ce deuxième relais, Bagnaia était en tête d'un groupe assez compact de pilotes, tous en quête d'une roue pour avoir un repère. Il s'est également agacé de voir autant de pilotes jouer ce jeu, ce qui peut-être perturbant.

"La situation en qualifications est assez ridicule actuellement, si dix pilotes de MotoGP peuvent rouler lentement pour en suivre d'autres. On est au sommet de notre discipline ; si on est là, c'est parce qu'on peut faire des choses seul, donc c'est une situation assez ridicule. Tant que personne ne fera rien, ça continuera comme ça."

Aleix Espargaró a pris de "très gros risques"

Si Pecco Bagnaia était chafouin une fois la séance terminée, Aleix Espargaró jubilait. Sur les lieux de son premier podium avec Aprilia, il y a trois ans, et un an après son succès en Grande-Bretagne, le vétéran du plateau a décroché sa première pole depuis Jerez, au début de la saison 2023. Il a été l'un des rares à améliorer son temps dans la deuxième partie de la Q2, au prix d'une grosse attaque sur sa moto.

"Je ne pense pas [avoir déjà fait un tel tour]", a assuré Espargaró. "Ce tour a été incroyable. Je dois dire que j'ai pris de gros risques. Je n'avais pas prévu d'en prendre autant. J'ai fait un très bon tour avec le premier pneu tendre, mais ce n'était pas suffisant, j'étais derrière les trois Ducati d'usine. Je me suis dit 'Tu dois essayer, il faut que ce soit tout ou rien'."

Aleix Espargaró a célébré sa pole avec sa famille et son équipe Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai vraiment pris beaucoup de risques et le tour était tout simplement parfait. Quand j'ai vu 1'57"3, je riais sous le casque. Je me suis dit que c'était un tour incroyable. Je ne pensais jamais que dans ces conditions, parce qu'il fait assez frais pour le pneu avant, on pourrait atteindre ce chrono."

Troisième sur la grille de départ, Enea Bastianini est également satisfait même s'il fait partie des nombreux pilotes privés d'une amélioration sur la fin, en raison du drapeau jaune provoqué par la chute de Maverick Viñales. Présent en première ligne lors des deux premiers rendez-vous de l'année, il ne s'était plus si bien qualifié depuis.

"Je suis très content de cette première ligne, pour la première [course] dans la deuxième partie du championnat", a déclaré Bastianini. "Je peux être heureux parce que j'ai fait un bon tour. C'était possible de faire mieux ensuite, mais j'ai eu beaucoup de trafic donc ce n'était pas possible et on a eu le drapeau jaune au premier virage dans le dernier tour. Mais je peux être content. Ce n'est que la première étape, maintenant on a le sprint et la course demain."