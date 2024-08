Qualifs - Espargaró poleman surprise devant l'armada Ducati

Les pilotes Ducati, Pecco Bagnaia et Jorge Martín, étaient très attendus en qualifications à Silverstone, mais la pole est finalement revenu à Aleix Espargaró, qui a collé deux dixièmes à ses rivaux et profité d'une fin de séance confuse.

Le cadet des Márquez et Acosta au-dessus du lot, les Français souffrent

Les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, et l'ensemble des pilotes Honda étaient candidats aux deux dernières places à prendre en Q2, mais ils devaient faire face à de redoutables adversaires, tels que Pedro Acosta, Franco Morbidelli et Álex Márquez, ainsi que les pilotes Trackhouse, Raúl Fernández et Miguel Oliveira.

Après les premiers relais de chaque pilote, Acosta et Álex Márquez se partageaient la première place, avec exactement le même chrono. Morbidelli était troisième à 0"245, devant Raúl Fernández et Oliveira. Zarco et Quartararo occupaient les sixième et septième positions, à plus de huit dixièmes du leader provisoire. Zarco a été impliqué dans un petit incident avec Álex Márquez, qui s'est senti gêné par le pilote LCR au premier virage.

Les pilotes ont repris la piste pour un deuxième relais. Raúl Fernández s'est emparé de la première place pour 0"043... mais Acosta a repris son bien pour très précisément deux dixièmes. Raúl Fernández n'a pas pu répliquer, contrairement à Álex Márquez, qui est passé en tête pour 0"035 sous le drapeau à damier. Le classement n'a plus évolué en tête, validant le passage du pilote Gresini et de celui de Tech3 dans la deuxième partie des qualifications.

Morbidelli a pris la troisième place, synonyme de 13e position sur la grille, devant Raúl Fernández, Oliveira, Zarco et Augusto Fernández. Distancé depuis vendredi, Fabio Quartararo a dû se contenter de la 18e place, son deuxième plus mauvais résultat de la saison, devant les pilotes Honda officiels, Luca Marini et Joan Mir.

La seule consolation pour les deux pilotes tricolores est qu'ils sont les meilleurs représentants de leur marque, mais Álex Rins manque à l'appel chez Yamaha, après avoir déclaré forfait vendredi soir. Remy Gardner est en revanche engagé en wild-card sur une M1.

GP de Grande-Bretagne - Q1

Espargaró vient à bout des pilotes Ducati !

La Q2 annonçait une lutte entre les pilotes Ducati, avec les représentants d'Aprilia en embuscade. Enea Bastianini était leader après son premier tour rapide, devant Pecco Bagnaia et Marc Márquez, blotti dans la roue du double champion du MotoGP. Leader de toutes les séances depuis le début du week-end, Jorge Martín n'était que troisième après sa première tentative, devant Aleix Espargaró.

Le deuxième tour de Bagnaia lui a donné un avantage de quatre dixièmes, record de la piste à la clé, alors que Marc Márquez a préféré regagner son garage immédiatement. Martín est remonté à la deuxième place... mais Bastianini s'est positionné entre les deux premiers du championnat. Aleix Espargaró a conclu son premier relais au quatrième rang, devant Marc Márquez, qui a payé le fait de ne faire qu'un tour, et Maverick Viñales.

Après un court passage par leur box, les pilotes sont repartis à l'assaut du chronomètre. Bagnaia, qui emmenait le peloton, a fait une erreur au premier virage, en étant gêné par l'autocollant d'un sponsor qui s'est décollé sur le haut de sa visière. Les pilotes étaient rassemblés et le dernier du groupe, Espargaró, a été le seul des leaders à améliorer son chrono, ce qui l'a placé en tête 0"208 devant Bagnaia.

Le drapeau jaune a été déployé au premier virage, après une chute de Viñales au virage 2, privant de nombreux pilotes de leur second tour. Aucun d'entre eux n'a été en mesure d'améliorer, ce qui a confirmé la pole inattendu d'Espargaró, pourtant encore diminué par des douleurs à la main droite.

La pole d'Espargaró, en 1'57"309, lui permet de battre l'ancien record de 0"458. Le pilote Aprilia s'élancera devant quatre de ses rivaux de Ducati, à commencer par Bagnaia, resté deuxième devant Bastianini, Martín et Álex Márquez. Brad Binder a pris la sixième place devant Marc Márquez, qui s'est senti ralenti par Marco Bezzecchi à Luffield en fin de séance.

Après sa chute, Viñales a été classé au huitième rang devant Acosta. Fabio Di Giannantonio, Jack Miller et Bezzecchi se partageront la quatrième ligne sur la grille de départ.

Décalage horaire oblige, le départ de la course sprint sera donné à 16h00 (heure française) ce samedi, mais celui du Grand Prix de dimanche sera bien à 14h00 (toujours en heure française).

GP de Grande-Bretagne - Q2