Espargaró espère pouvoir enfin rester au contact des Ducati

Le circuit de Silverstone a beaucoup réussi à Aprilia ces dernières saisons. En 2022, Maverick Viñales avait menacé Pecco Bagnaia pour la victoire jusqu'au dernier tour et l'an dernier, Aleix Espargaró s'est imposé, aidé par l'arrivée de la pluie en toute fin d'épreuve.

Ce vendredi, les RS-GP, équipées de leur deuxième et dernier carénage de la saison, ont été les principales rivales des Ducati, Espargaró prenant la deuxième place à 0"045 de Jorge Martín dans l'après-midi. Le Catalan espère rester à ce niveau tout le week-end.

"Je ne veux pas être contredit par la réalité, mais je pense que nous pouvons être dans la lutte", a souligné Espargaró, restant néanmoins prudent puisqu'Aprilia a pris l'habitude d'être au contact en début de week-end avant d'être plus distancé les jours suivants : "D'abord, on doit voir comment progresser dimanche. Le samedi, on est plus ou moins là."

"On a tous les deux gagné dans les sprints, la moto marche bien en Q2, mais on ne peut rien faire dans la gestion des pneus le dimanche, même dans les courses où on avait un bon rythme, ils [Ducati] nous ont battus de cinq secondes à l'arrivée. Pour régler un problème, il faut l'identifier et nous ne savons pas comment ils font [pour gérer les pneus]."

L'Aprilia est plus "agile" avec le nouveau carénage

Le carénage introduit ce week-end a en tout cas l'avantage d'améliorer légèrement le comportement de l'Aprilia selon Espargaró : "La moto est un peu plus agile, ce qui est important parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dans les dernières courses vu que la moto était vraiment, vraiment difficile à faire bouger. C'était vraiment difficile de comprendre quelle était la limite, donc ce carénage apporte un peu d'agilité, mais ce n'est pas le jour et la nuit. Ce n'est pas mauvais."

"Malheureusement, on ne peut pas faire de comparaisons pendant les week-ends [par manque de temps], ce que j'aime beaucoup faire, normalement je fais quelques comparaisons pour être sûr avec l'aérodynamique, mais ce n'est pas possible. Ça a l'air plus ou moins bon."

Maverick Viñales a fait des comparaisons un peu plus poussées entre les deux carénages. Il attendait "moins de différences" entre les deux ensembles aérodynamiques mais a du mal à se prononcer sur la version la plus efficace.

"C'est dur de décider, j'ai juste fait quatre tours, quatre autres... c'est très compliqué", a expliqué Viñales. "Je vais continuer à le tester. On a de bonnes données mais il y a toujours du positif et du négatif. Je ne sais pas quel est l'équilibre en ce moment. On doit décider quoi faire pour [samedi] mais c'est dur de comparer parce que la piste s'est améliorée pendant la première séance. Dans la deuxième, on a les time attacks... c'est difficile."

Une convalescence compliquée pour Espargaró

Espargaró a de son côté dû composer avec certaines limites physiques, cinq semaines après sa fracture du cinquième métacarpien de la main gauche, qui l'avait contraint au forfait au Sachsenring. La récupération a été difficile mais il assure ne pas être trop gêné ce week-end.

"La pause estivale ne s'est pas passée comme je l'attendais, j'ai eu assez mal. J'ai eu beaucoup de blessures au cours des trois dernières saisons mais aucune similaire à celle-là. Ma main n'a pas récupéré comme je m'y attendais. La semaine dernière, c'était un peu mieux. Je ne me sentais pas à la perfection, ce qui était bizarre après plus d'un mois et demi, mais je peux piloter, donc je suis content et j'ai pris beaucoup de plaisir."

"Malheureusement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui arrive à la main, c'est difficile de récupérer d'une fracture [à ce niveau]", a précisé Espargaró. "J'étais un peu déçu parce que j'ai eu beaucoup de blessures ces trois dernières saisons et après deux semaines, normalement on voit une grosse différence, mais pas sur la main. J'avais très mal après trois semaines, donc j'étais un peu inquiet pour Silverstone mais finalement ce n'est pas si mauvais."

