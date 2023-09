Pecco Bagnaia ne s'attendait pas à souffrir autant

Cinq jours à peine après sa très grosse chute à Barcelone, Pecco Bagnaia retrouvé sa Ducati au GP de Saint-Marin, et a assuré l'essentiel dans la douleur. Il était difficile de tirer des conclusions de sa 20e place dans la matinée, l'Italien étant souvent en retrait en début de week-end, mais il a rassuré dans l'après-midi en passant la majeure partie de la séance dans le top 10 et avec la septième place finale.

"Je sens que j'ai besoin d'une bière !" s'est amusé Bagnaia, qui a vécu une journée plus difficile que prévu en raison des limites posées par ses douleurs au genou droit : "J'espérais me sentir mieux ce matin parce que sincèrement, je ne peux pas bouger le genou et le pied, j'ai mal à cause de l'hématome. C'était plus dur ce matin parce que je ne comprenais pas où positionner mon pied. Cet après-midi, on a déplacé le levier de frein arrière parce que j'appuyais sur le frein et que je perdais l'arrière dans tous les virages rapides, ce qui était assez effrayant."

"Cet après-midi, j'ai compris où placer mon pied. Je ne peux pas m'incliner comme d'habitude mais on a fait un bon pas en avant. La douleur est assez intense mais je me sens un peu mieux que ce matin parce qu'on était performants, et ça a aussi beaucoup aidé. Mais on verra."

Dans ce contexte, assurer l'entrée en Q2 a procuré une grande joie à Bagnaia : "Je ne sais sincèrement pas à quoi m'attendre demain mais être dans le top 10 aujourd'hui, c'était comme une pole position. J'étais assez ému après les Essais et toute l'équipe l'était. On peut être très contents et satisfaits du résultat aujourd'hui."

Pecco Bagnaia

Après avoir conclu la journée à 0"374 du leader, Bagnaia estime qu'il est "très difficile" de quantifier le retard provoqué par ses limites physiques mais sent que la nature du circuit de Misano l'aide à limiter la casse : "Normalement, je sors ma jambe pour m'aider, m'équilibrer, mieux ralentir. Je peux le faire mais ce n'est pas la même chose, je suis plus instable au freinage. C'est sûr que c'est une chose qui limite un peu."

"Sur l'angle, il me manque quelques degrés mais c'est normal. Je ne veux pas forcer ça avec la jambe et c'est une petite limite. On a de la chance que cette piste offre beaucoup d'adhérence et que la dégradation des pneus ne soit pas très forte, donc je peux faire tourner la moto sur les gaz."

Après cette journée éprouvante, Bagnaia ne souhaite pas encore se projeter sur la suite du week-end et sur ses chances dans les deux courses, préférant se reposer pour reprendre la piste dans les meilleures conditions possibles.

"C'est sûr [que ce sera un problème] mais pour le moment je ne veux pas penser à demain. Je veux me détendre un peu, faire de la kinésithérapie, c'est sûr que ça va aider. Je me sens un peu fatigué parce que ces cinq jours ont été assez difficiles pour préparer ce week-end. J'ai besoin d'un peu de repos."