Bagnaia : "Beaucoup de pilotes sont plus rapides que moi"

Longtemps présenté comme favori cet hiver, dans la foulée de ses quatre succès dans les six dernières courses de la saison 2021, Pecco Bagnaia a pourtant été distancé dans la première séance de qualifications de l'année à Losail. Le pilote Ducati n'a signé que le neuvième temps, son plus mauvais résultat depuis le Sachsenring la saison passée. Il a pourtant senti des progrès dans le comportement de sa Ducati, retrouvant des sensations qui lui faisaient défaut depuis les essais hivernaux.

"J'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est sûr que ce ne sont pas les meilleures qualifications de ma carrière", a concédé Bagnaia. "Ce qui est bien, c'est que pour la première fois de l'année, j'ai retrouvé mes sensations avec l'avant. Je suis content de ça." À partir des EL4, la situation s'est cependant dégradée et l'Italien n'était pas totalement à l'aise en Q2 : "Je n'avais pas de très bonnes sensations en qualifications. C'était un peu mieux mais je n'ai pas trouvé la limite. C'était étrange."

Pecco Bagnaia conserve l'espoir de prendre de gros points ce dimanche mais reconnaît ne pas partir avec un statut de favori : "Un bon résultat serait un top 5. On doit être réalistes et ce week-end, beaucoup de pilotes sont plus rapides que moi. Ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, mes sensations sur la moto, on pourra beaucoup l'améliorer dans le warm-up, et on trouve toujours un petit plus en course. Pour moi, un bon résultat serait un top 5 demain."

"Il faut juste se dire que c'est le premier week-end de la saison et ne pas s'inquiéter. Si on s'inquiète maintenant, c'est dramatique. Je suis assez confiant et satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai enfin des sensations sur la moto et c'est vraiment bien. J'ai pu piloter la moto avec mon style."

Bagnaia attribue surtout ses difficultés à un programme d'essais trop imposant prévu par Ducati, qui l'a empêché de travailler sur son pilotage et la quête de bons chronos aux tests de Sepang, de Mandalika et encore à Doha ce vendredi : "C'est la première fois depuis le début de l'année que j'ai la même moto dans deux séances consécutives. Je suis content qu'on travaille à nouveau comme je l'aime mais quand on est dans une équipe d'usine, il faut essayer plus de choses, donc c'est plus difficile à cet égard. Je pense aussi que ce qu'on a fait aujourd'hui aidera tous les autres Ducati."

Pecco Bagnaia

Bagnaia a même assuré qu'il n'avait "pas touché aux réglages" de sa machine avant ce samedi, tant les évaluations de pièces monopolisaient son attention ces dernières semaines. Il regrette par ailleurs que le traditionnel test organisé à Losail ait été remplacé par une visite d'un circuit de Mandalika dans un état inadapté à des évaluations productives.

"Pour moi, ça aurait été bien de venir ici. On n'a eu que cinq jours d'essais, et pendant une journée et demie, c'était dur de tester quoi que ce soit parce qu'asphalte était dans un état désastreux à Mandalika. Ce n'est pas suffisant pour être prêt. Cinq jours d'essais, ça ne nous allait pas parce qu'on avait énormément de choses à tester. J'ai fini de les tester aujourd'hui. Maintenant, je peux entamer ma saison. Pour moi, ça aurait été mieux de faire plus de tours sur cette piste, comme les années précédentes."

Sur la seconde Ducati officielle, Jack Miller a également trouvé une meilleure stabilité sur l'avant ce samedi, pour prendre la quatrième place. L'Australien se réjouit des progrès effectués : "C'était très important pour moi pour comprendre la moto, faire quelques changements et avoir un package plus complet", a-t-il expliqué. "Je sens que c'est plus clair maintenant. Je suis prêt pour la course, je suis bien placé. J'aurais préféré la troisième place, pour être à l'intérieur au premier virage, mais on va prendre la quatrième place."

"Qu'on ne se méprenne pas j'ai tout donné aujourd'hui mais les chronos sont très proches", a conclu Miller. "On a tout donné mais les autres sont bons. J'espère qu'on sera à leur niveau demain."