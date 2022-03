EL4 - Zarco et Quartararo se rassurent avant les qualifications

Charger le lecteur audio

Le plateau MotoGP a disposé de très peu de temps pour régler ses machines au vu des changements de températures significatifs d'une séance à une autre sur le circuit du Qatar. Tous les pilotes comptaient beaucoup sur les EL4 pour trouver les réglages qui leur permettront d'être compétitifs, celles-ci se déroulant pratiquement à la même heure que la course.

Le mot d'ordre de cette quatrième session a donc été d'essayer au maximum, surtout pour les pilotes relégués en Q1 à l'image de Fabio Quartararo et Johann Zarco. Les deux Français semblaient plutôt dans le coup en début de séance, à l'inverse des pilotes Ducati officiels. Pecco Bagnaia et Jack Miller étaient toujours devancés par Jorge Martín et Zarco, qui poursuivaient sur leur rythme des EL3.

Miller a, certes, établi le meilleur temps en 1'55"343 en début de séance, mais s'est immédiatement fait passer par Marc Márquez puis Brad Binder. Le Sud-Africain est à nouveau revenu dans le coup après avoir mené les EL1 la veille et était suivi de près par son coéquipier Miguel Oliveira.

Mais c'est bel et bien Pol Espargaró qui s'est montré le plus rapide, avec un chrono de 1'54"810 qui est resté la référence jusque dans les cinq dernières minutes, la séance étant très calme. Et c'est son frère, Aleix Espargaró, qui l'a détrôné en améliorant de deux millièmes, suivi par Quartararo, qui s'est glissé entre les deux membres de la fratrie pour un millième.

Leurs coéquipiers respectifs, Maverick Viñales et Franco Morbidelli, étaient alors pour leur part bien plus loin aux 14e et 15e places.

Le time attack des toutes dernières minutes a permis à Takaaki Nakagami de s'emparer du meilleur temps, mais il a vite été passé par Zarco, qui a terminé avec un chrono de 1'54"622 que personne n'est venu améliorer. Aleix Espargaró a conclu ces EL4 troisième, juste devant Quartararo qui, comme Zarco, s'est rassuré juste avant les qualifications, qui débutent à 16h, heure française.

