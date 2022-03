Qualifs - Doublé Ducati, Quartararo et Zarco hors du top 10

Charger le lecteur audio

Q1 - Binder et Quartararo arrachent leur place

Avec l'ajout de deux pilotes supplémentaires dans la catégorie cette saison, ils étaient 14 à s'opposer durant cette première Q1 de l'année, contre 12 habituellement jusqu'ici. Deux tickets de repêchage étaient mis en jeu pour accéder à la Q2, séance déterminant les quatre premières lignes de la grille de départ et à laquelle dix pilotes étaient qualifiés d'office après les EL3.

Parmi les concurrents contraints d'en passer par cette séance supplémentaire ce soir, on dénombrait quatre Ducati, trois Yamaha, deux Honda, les quatre KTM et l'Aprilia de Maverick Viñales. Les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, se trouvaient notamment parmi les participants et ce sont eux qui se sont positionnés au sommet du classement dès l'entame de la séance.

Le premier tour lancé a en effet vu Quartararo établir le temps de référence en 1'53"654, 0"126 devant Zarco. Il s'agissait de leur meilleur temps du week-end, et il s'est avéré qu'aucun d'eux n'a par la suite été en mesure de l'améliorer avant le drapeau à damier tombé au bout d'un quart d'heure.

La belle surprise de ce début de séance, c'était Marco Bezzecchi, le troisième à avoir pu atteindre d'emblée la fenêtre de 1'53. Brad Binder a quant à lui réussi à s'intercaler entre les Français dans le tour suivant, mais sans détrôner la Yamaha #20 de la première position.

Une fois les pneus neufs chaussés, les améliorations se sont faites timides. Viñales et Remy Gardner ont fait partie des rares à améliorer leur temps au retour en piste, et c'est ensuite dans le tout dernier tour que quelques positions ont enfin changé. Le money time n'a toutefois pas souri aux Français, et particulièrement à Zarco. Alors qu'il était lancé dans un bon tour, une chute de Darryn Binder a en effet entrainé la sortie des drapeaux jaunes et engendré l'annulation de son chrono.

Au même moment, Quartararo s'est manqué, ne parvenant donc pas à abaisser son temps, toujours le meilleur à cet instant. Une ultime amélioration a ensuite permis à Brad Binder de prendre la tête, repoussant le #20 à la deuxième place. Dans son sillage, son coéquipier Miguel Oliveira a lui aussi amélioré son chrono pour passer de sixième à quatrième. Le Portugais n'a pas fait mieux que Zarco, cependant le pilote Pramac était désormais bloqué en troisième position, dans l'incapacité d'accéder à la Q2.

S'il a été repoussé au cinquième rang par l'amélioration d'Oliveira, Marco Bezzecchi profite de l'excellent tour qu'il avait bouclé en début de séance pour s'octroyer la 15e place sur la grille de départ, la meilleure parmi les cinq rookies engagés. Son coéquipier chez VR46, Luca Marini, partira de la ligne suivante, encadré par Takaaki Nakagami et Álex Márquez.

GP du Qatar - Q1 MotoGP

Q2 - Première pole de la saison pour Martín

La vitesse de pointe de la Suzuki a attiré l'œil depuis le début du week-end, et Marc Márquez, en bon observateur, ne s'y est pas trompé lorsqu'il a décidé de boucler son premier tour lancé dans la roue de Joan Mir. À la clé, le premier temps de référence de la séance en 1'53"566 ! Rapidement, toutefois, le pilote Honda a été dépossédé de la tête par Jack Miller, qui a posté un chrono de 1'53"411. Puis Pol Espargaró et Jorge Martín se sont chargés de repousser un peu plus encore le #93 en venant compléter la première ligne provisoire.

Après le passage habituel par les stands pour équiper les motos de pneus adaptés au time attack, c'est à nouveau dans la roue d'un autre pilote que Márquez est allé chercher l'amélioration. Il a cette fois jeté son dévolu sur Pecco Bagnaia, qui n'était que septième après la première salve, et qui ne s'est propulsé en tête qu'un bref instant puisqu'il était suivi comme son ombre par la Honda #93 qui a pris la première place en 1'53"283.

Après son meilleur temps en Q1, Brad Binder a tardé à prendre part à cette Q2 mais quand il s'est joint à la fête il s'est propulsé au troisième rang ! Les autres prétendants n'avaient cependant pas dit leur dernier mot et c'est alors Jorge Martín qui a le mieux réussi son attaque avec à la clé une pole position en 1'53"011. À l'attaque au même moment, Miller s'est quant à lui intercalé entre Márquez et Binder, mais il lui manquait plus de deux dixièmes pour rivaliser avec le pilote Pramac.

Le drapeau à damier était déjà sorti lorsque les ultimes chronos sont tombés. On a ainsi vu Joan Mir et Pol Espargaró améliorer encore dans leur dernier tour, avant qu'Aleix Espargaró ne passe de 11e à quatrième. Discret jusqu'alors, Enea Bastianini s'est quant à lui propulsé de la neuvième à la deuxième place !

Au guidon d'une Ducati de 2021, moins évoluée donc que celle de Martín, le pilote Gresini partagera la première ligne de la grille de départ avec le pilote Pramac et Marc Márquez dimanche soir pour la course, dont le départ sera donné à 16h heure française. Derrière eux, Miller s'élancera aux côtés des frères Espargaró. Bagnaia devra se contenter de la neuvième place sur la grille et Quartararo de la 11e.

GP du Qatar - Q2 MotoGP