EL3 - Bastianini leader, Quartararo et Zarco envoyés en Q1

Les 45 minutes d'Essais Libres 3 représentaient la dernière occasion pour les pilotes de viser une qualification directe en Q2, en se classant dans le top 10 au cumul des trois premières séances. Les améliorations étaient cependant peu probables, cette séance étant disputée de jour et dans des conditions peu favorables à l'exploitation des pneus. L'asphalte a été mesuré à 40°C, soit une quinzaine de degrés de plus qu'en nocturne en EL2.

Aleix Espargaró a mené les premiers tours mais les pilotes Suzuki, tous deux en piste avec un pneu tendre à l'avant, ont vite pris l'avantage avec Álex Rins devant Joan Mir. Le chrono de Rins, en 1'54"803, le plaçait à 1"371 de sa référence de vendredi soir, signe des chances limitées de voir des pilotes améliorer leurs temps dans cette séance.

Johann Zarco, distancé après la première journée, occupait la dixième position en ce début de séance, avant de remonter au quatrième rang, mais avec encore plus d'une seconde à gagner pour obtenir sa place en Q2. Franco Morbidelli a de son côté connu la première chute du jour, au virage 6, et a dû regagner son garage en passant par le paddock.

Fabio Quartararo s'est emparé de la première place au cap de la mi-séance, pour 0"009. Zarco a battu son compatriote avec un chrono de 1'54"694, un dixième plus lent que sa 18e place vendredi. Le pilote Pramac a gagné deux dixièmes dans le tour suivant mais la Q2 était encore à une demi-seconde.

Bastianini fait sortir Quartararo de la Q2

Les pilotes ont délaissé la piste quelques instants et ont fait leur retour pour les cinq dernières minutes. Enea Bastianini s'est emparé de la première place avec un chrono de 1'53"382, meilleur que celui de Rins vendredi... mais ce chrono a été effacé pour un passage hors de la piste. Pecco Bagnaia s'est alors emparé de la première place, à cinq dixièmes de la référence du pilote Suzuki. Quartararo a repris l'avantage sur son vice-Champion mais Bagnaia a répliqué et récupéré la tête.

Sous le drapeau à damier, Pol Espargaró, discret jusque-là, a pris la première place mais Bastianini a fait mieux pour 0"013. Cette fois, le pilote Gresini a conservé son chrono réalisé en 1'53"790, entrant ainsi dans le top 10 au cumul des séances mais faisant par la même occasion sortir Quartararo de l'entrée directe en Q2.

Malgré son quatrième temps dans cette séance, derrière Pol Espargaró et Pecco Bagnaia, le pilote Yamaha s'est retrouvé 11e en combinant tous les chronos du week-end, à 20 millièmes de la dixième place salvatrice. Seulement huitième et "pas très à l'aise" à l'issue des premiers essais vendredi, Quartararo était sous la menace et disputera donc bel et bien la quatrième Q1 de sa carrière en MotoGP. Brad Binder, leader en EL1 et sixième de cette séance, ainsi que Johann Zarco, septième, ont connu la même mésaventure, n'étant respectivement que 12e et 15e en cumulant les trois séances.

Le meilleur temps du week-end reste la propriété d'Álex Rins, devant Marc Márquez, modeste 15e dans cette séance, Joan Mir et Jorge Martín. Bastianini est cinquième devant Pol Espargaró et Franco Morbidelli, seul représentant de Yamaha dans ce top 10. L'Italien devance les deux pilotes Ducati officiels, Pecco Bagnaia et Jack Miller. Aleix Espargaró a également conservé sa position en Q2, de justesse.

En Q1, Quartararo, Zarco et Brad Binder seront notamment rejoints par Andrea Dovizioso et Maverick Viñales pour tenter de décrocher les deux dernières places en Q2, séance où se jouera la pole. Cette Q1 sera disputée dans la foulée des EL4, qui débuteront à 15h20 (heure française).

GP du Qatar - MotoGP - EL3