Quels sont les nouveaux circuits du calendrier MotoGP en 2023 ?

Le MotoGP s'apprête à vivre une saison record, avec pour la première fois 21 Grands Prix au programme. Deux nouveaux circuits viennent enrichir le calendrier en 2023, dans une volonté affichée de la Dorna d'étendre la compétition à de nouveaux territoires. Avant que d'autres contrées ne suivent prochainement, c'est le continent asiatique qui en bénéficiera cette année, puisque le paddock posera ses valises pour la première fois au Kazakhstan pendant l'été, puis en Inde au début de l'automne.

Grand Prix du Kazakhstan

Du 7 au 9 juillet, les pilotes MotoGP feront cap vers l'Asie centrale, où ils auront rendez-vous sur le circuit de Sokol, dans le sud du Kazakhstan. La piste se situe environ 1h30 au nord-ouest d'Almaty, l'ancienne capitale du pays et sa plus grande ville, non loin de la frontière avec le Kirghizistan. Il s'agit d'une zone au climat semi-désertique avec des températures relativement élevées l’été, moment auquel la course aura lieu.

Pensé pour accueillir le MotoGP comme la Formule 1, le circuit de Sokol (visible sur la photo ci-dessous) a été dessiné par Hermann Tilke, connu pour avoir rénové et créé nombre de pistes mondiales d'envergure, à l'image de celles de Sepang, Bahrain, Austin, Buriram ou encore du nouveau circuit urbain de Las Vegas.

Le circuit de Sokol, hôte du GP du Kazakhstan MotoGP

Ce projet de circuit international, lancé en 2012, a véritablement pris de l'ampleur en 2014 avec le début des premiers travaux, avant de connaître un important retard les années suivantes. Il doit enfin être finalisé en vue de ce premier Grand Prix MotoGP, cette année, après un partenariat scellé avec la Dorna à la fin de l'été dernier et qui porte sur cinq ans à compter de 2023.

D'une longueur de 4,45 km, le tracé possède huit virages à gauche et cinq à droite, avec une ligne droite principale de 750 m. Les pilotes MotoGP parcourront 115,6 km lors de la course principale du dimanche, d'un total de 26 tours, tandis qu'en Moto2, la distance sera de 93,4 km sur 21 tours, et en Moto3 de 84,5 km sur 19 tours. Le site du circuit dispose également de pistes de dragster, de drift et de karting, au cœur d'un complexe qui couvre 205 hectares et sur lequel se trouvent d'autres infrastructures telles qu'une piscine, un mini-golf, un musée sur les sports mécaniques ou encore un camping.

Sokol International Racetrack :

Inauguration 2023 Longueur de la piste 4,45 km Largeur de la piste 15 m Virages 8 gauche - 5 droite Plus longue ligne droite 750 m

Programme du GP du Kazakhstan MotoGP :

Date Heure locale Séance Vendredi 7 juillet 11h15-12h25 Essais 1 15h30-16h40 Essais 2 Samedi 8 juillet 11h10-11h40 Essais Libres 11h50-12h30 Qualifications 16h Course sprint 13 tours (57,85 km) Dimanche 9 juillet 10h45-10h55 Warm-up 15h Course 26 tours (115,6 km)

Grand Prix d'Inde

Après cette grande première au Kazakhstan, le plateau entamera une pause estivale d'un mois avant de reprendre les courses européennes à compter de début août. Puis viendra une longue et intense tournée asiatique, qui commencera du 22 au 24 septembre avec le tout nouveau Grand Prix d'Inde, également dit Grand Prix de Bharat selon l'appellation du pays en hindi.

Bien qu'également dessiné par Hermann Tilke, le Buddh International Circuit, qui l'accueille, a une histoire bien différente de celle de son homologue kazakh. Il est situé dans la ville de Greater Noida, dans l'état touristique d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, connu pour abriter le Taj Mahal. Le circuit a vu le jour afin d'accueillir principalement la Formule 1. Sa construction, bien que retardée par la crise économique de 2008, s'était révélée relativement rapide et s'était achevée en 2011, juste à temps pour ce premier Grand Prix.

Le Buddh International Circuit, qui accueillera le GP d'Inde MotoGP

Durant trois saisons, le circuit indien a ainsi fait partie du calendrier de la Formule 1, et devait s'y imposer sur la durée. Des démêlés financiers et judiciaires avec les autorités ont cependant mis à mal les accords passés entre les dirigeants de la discipline et les responsables du circuit à partir de 2014, au point que depuis neuf ans, aucune compétition internationale n'est revenue à Buddh malgré des projets également avec le championnat FIA GT ou encore le WorldSBK. Les responsables ont tout de même continué de maintenir la piste en état et d'y faire rouler des compétitions nationales, avant d'enfin obtenir un nouvel accord avec la Dorna l'an passé. Pour le promoteur des Grands Prix moto, il s'agit d'une avancée majeure sur ce marché, l'un des plus vendeurs en deux-roues.

Les pilotes MotoGP vont découvrir une piste que les pilotes de F1 considéraient comme technique lors de leur dernière venue sur place, il y a dix ans. Dans une configuration toutefois légèrement réduite, elle couvre 4,96 km, ce qui en fait le sixième circuit le plus long du calendrier derrière Silverstone, Sepang, Austin, Losail et le Mugello. Le tracé présente huit virages à gauche et huit virages à droite, avec une ligne droite de plus d'un kilomètre, également la sixième plus longue de l'année après celles de Losail (1,2 km), du Mugello, de Termas de Río Hondo, de Losail et de Barcelone. La course complète de la catégorie MotoGP comptera 24 tours, soit 119 km, celle du Moto2 19 tours pour 94,2 km et celle du Moto3 17 tours pour 84,3 km.

Buddh International Circuit :

Inauguration 2011 Longueur de la piste 4,96 km Largeur de la piste 12 m Virages 8 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 1006 m

Programme du GP d'Inde MotoGP :

Date Heure locale Séance Vendredi 22 septembre 11h45-12h55 Essais 1 16h00-17h10 Essais 2 Samedi 23 septembre 11h40-11h10 Essais Libres 11h20-12h00 Qualifications 15h30 Course sprint 12 tours (59,52 km) Dimanche 24 septembre 11h15-11h25 Warm-up 15h30 Course 24 tours (118,97 km)