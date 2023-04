Pecco Bagnaia veut convaincre qu'il mérite son succès

Charger le lecteur audio

La saison dernière, Pecco Bagnaia a réalisé l'impensable en effaçant un retard de 91 points sur Fabio Quartararo pour décrocher le titre mondial lors du dernier Grand Prix, à Valence. Il est ainsi devenu le premier pilote Ducati sacré en 15 ans, succédant à Casey Stoner, titré en 2007. Logiquement, son exploit a été unanimement salué, surtout après une telle remontée marquée par une série de quatre victoires consécutives entre les manches d'Assen et de Misano.

Alors que se profile le troisième Grand Prix de la saison 2023 et qu'il vient de perdre la tête du championnat au profit de Marco Bezzecchi, l'Italien reconnaît qu'il reste le favori pour le titre mais demeure humble quant à ce qu'il attend et à son statut chez Ducati.

Car par rapport à la période de domination exercée par Honda, dont les mérites ont été largement attribués à Marc Márquez, ou au sacre de Fabio Quartararo qui a suscité les mêmes éloges en 2021, Bagnaia ne reçoit pas le même niveau de reconnaissance. Il estime d'ailleurs ne pas avoir mérité ce statut après son premier titre mondial, mais pense que ce sera davantage le cas s'il enchaîne les couronnes avec Ducati.

"Je n'ai pas encore gagné ce droit", admet-il dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Si je montre que je suis celui qui est toujours devant avec cette moto, que je suis le seul à gagner, et que je gagne trois titres d'affilée, alors il faudra parler de Pecco."

Après avoir fait le plein de points lors de la manche d'ouverture au Portugal, où il a remporté la course sprint puis le Grand Prix, le rendez-vous en Argentine a fait office de difficile retour sur terre pour Bagnaia. Il n'y a inscrit que quatre points en terminant sixième de la course sprint, avant de chuter le lendemain.

La bonne forme des pilotes Ducati, qui ont occupé neuf des douze places à prendre sur les différents podiums en ce début d'année, permet au constructeur italien d'avoir la mainmise sur la concurrence. Le championnat pilotes est quant à lui mené par quatre représentants de la marque de Borgo Panigale.

"Tous les pilotes Ducati sont rapides", souligne Bagnaia. "En premier lieu parce qu'ils sont très bons, et deuxièmement parce que notre moto s'adapte à de nombreux styles de pilotage différents. Aller vite et être champion, ce sont deux choses différentes. Pour moi, le titre m'a apporté plus de tranquillité d'esprit. Maintenant que je sais que j'ai gagné, je sais que je peux le faire."

