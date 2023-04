Bagnaia se dédouane et se sent piégé par une Ducati "trop stable"

Charger le lecteur audio

Comme au Portugal, Pecco Bagnaia semblait au dessus du lot ce week-end à Austin et faisait figure de grand favori avant la course. Mais c'est finalement comme en Argentine que s'est conclu son Grand Prix, sur une chute restée sans explication claire et rappelant tant les erreurs qu'il commettait dans la première moitié de saison l'an passé.

Vainqueur de la course sprint devant Álex Rins samedi, Bagnaia devançait à nouveau le pilote LCR ce dimanche, mais il restait cette fois sous sa menace. À l'entame du huitième tour, le pilote Ducati a subitement perdu l'avant et a terminé sa course dans les graviers, sans avoir reçu la moindre alerte et alors qu'il ne prenait pas de risques inconsidérés.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a lâché Bagnaia, refusant de prendre la responsabilité directe de cet abandon. "Je ne sais pas combien de tours j'ai faits ce week-end – peut-être 80, peut-être 100 – à attaquer, à contrôler, à interpréter chaque indice, et je n'ai jamais perdu l'avant pendant le week-end. Puis en course, j'étais en total contrôle et je suis tombé. Je suis très en colère, pas contre moi parce que je suis sûr à 100% que ce n'était pas de ma faute."

"En Argentine, j'ai reconnu que j'étais un peu trop à la limite, mais pas aujourd'hui. Quelque chose s'est passé, pas avec un pneu froid ou le vent. Il faut comprendre la moto parce qu'on a la meilleure moto, mais si on tombe sans savoir pourquoi, c'est inutile. J'ai perdu 45 points en deux week-ends. On doit comprendre ça."

Peut-être qu'il nous faut une moto plus instable. Je préférerais être un dixième plus lent mais tout comprendre. Pecco Bagnaia

Un trop grand sentiment d'invincibilité ?

Pecco Bagnaia assure n'avoir eu aucun souci avec les pneus ni le vent qui "aidait" même à prendre la trajectoire au virage 2. L'Italien esquisse une théorie qui pourrait paraître contre-intuitive pour justifier ses différentes chutes restées sans explication précise : la Ducati offre peut-être un trop grand sentiment de confiance, au point de rendre la limite difficile à cerner et de le pousser à prendre trop de risques sans en avoir conscience.

"Peut-être qu'il nous faut une moto plus instable. Je préférerais être un dixième plus lent mais tout comprendre parce qu'actuellement, c'est très difficile parce que je sens imbattable, je sens que je peux tout faire. Aujourd'hui j'étais rapide mais sans prendre trop de risques, sans rien faire de fou. Je suis entré très calmement au virage 2 parce que je savais qu'il était plus glissant et je suis tombé."

Pecco Bagnaia ne s'explique absolument pas sa chute

"J'espère que mon équipe va m'aider là-dessus parce que je suis certain que le potentiel de performance de la GP23 est incroyable, c'est la meilleure moto que j'ai jamais pilotée. Mais pour la course, on doit comprendre ce qu'il s'est passé."

"J'ai une énorme confiance en ma moto mais elle est trop stable", a-t-il martelé. "On peut me prendre pour un fou de dire ça mais je préférerais avoir plus d'alertes parce que je pourrais comprendre les chutes."

Selon Pecco Bagnaia, la trop bonne stabilité de la Ducati créerait un "filtre" limitant ses sensations : "Hier on a démontré que tout était parfait, tout le week-end était parfait. Quand je décidais d'attaquer, je faisais des 2'03"0 et quand je creusais l'écart j'étais constamment en 2'03"4, 2'03"5. Il faut peut-être perdre un peu cette stabilité, perdre un petit filtre, pour être plus 'sur les pneus' parce que sincèrement, cette moto est parfaite mais si on chute et qu'on perd 45 points, quelque chose n'est pas parfait."

"J'ai de la chance que deux prétendants [Enea Bastianini et Marc Márquez] ne soient pas présents dans le championnat en ce moment avec ce qu'il leur est arrivé, mais cette chance va prendre fin. On doit continuer à travailler, comme on le fait déjà, mais en se concentrant pour avoir une moto qui me donne plus d'alertes."