Course - Álex Rins triomphe sur la Honda, Quartararo sur le podium !

Il était venu à Austin pour gagner et se réaffirmer comme la référence du championnat. Pecco Bagnaia avait été à la hauteur de ses ambitions, samedi, en dominant la course sprint, mais il est parti à la faute pendant la course principale et a ouvert la voie à l'autre homme du week-end, un surprenant Álex Rins, vainqueur pour son troisième Grand Prix avec Honda !

Réinstallé en pole position pour la deuxième course du week-end, Pecco Bagnaia a passé le premier virage en tête devant Álex Rins et Luca Marini. Comme hier, le champion en titre a dû faire face aux attaques du pilote LCR dès les premiers instants, mais il y a brillamment résisté pour s'affirmer en leader après cette rapide passe d'armes, ne laissant à Rins que le soin d'observer la roue arrière. Auteur d'un départ parfait, Jack Miller s'est quant à lui porté à la quatrième place, suivi par Fabio Quartararo.

Ce premier tour a d'emblée éliminé d'importants outsiders, voire potentiels candidats à la victoire ; d'abord Jorge Martín et Álex Márquez, le premier entraînant le second dans sa chute, puis Aleix Espargaró qui est tombé alors qu'il était septième, entre Marco Bezzecchi et Johann Zarco.

Une fois passées ces premières minutes de mise en place, la hiérarchie s'est stabilisée pour les hommes de tête. Le binôme Bagnaia-Rins a rapidement pu compter sur quelques dixièmes de marge sur Miller, qui profitait d'un gain de dix places par rapport à sa position de départ mais n'arrivait pas à se mêler au duel qui prenait forme pour la victoire.

Quatrième, Quartararo s'est lui aussi rapidement trouvé trop éloigné pour pouvoir porter la moindre attaque, mais le pilote Yamaha devait tenir bon pour éviter le retour de Marini, plus rapide au guidon de sa Ducati. Deux autres Desmosedici suivaient, mais avec des écarts déjà beaucoup plus marqués, Bezzecchi se trouvant alors à une seconde de son coéquipier et Zarco plus d'une seconde et demie plus loin après les cinq premiers tours.

Bagnaia à la faute !

Entre le septième et le huitième tours, deux coups de théâtre ont changé la physionomie des avant-postes ! D'abord, Jack Miller, qui était déjà tombé cinq fois depuis le début du week-end, a vu le podium s'envoler lorsqu'il est parti à la faute. Voilà qui a ouvert la voie du podium à Fabio Quartararo, même si le Français était loin d'être débarrassé de la pression exercée par Luca Marini.

Et puis, soudain, c'est Pecco Bagnaia qui est tombé dans le virage 2, où l'avant de sa moto s'est soudain dérobé, ne lui laissant aucune chance de la récupérer. En l'espace d'une minute, le podium avait radialement changé : Álex Rins menait désormais la course avec une marge de deux secondes sur Fabio Quartararo et Luca Marini, ce dernier étant en passe désormais de valider son premier podium lors d'une course longue MotoGP.

Marco Bezzecchi était nettement distancé mais détenait une quatrième place synonyme de gros points pour conforter sa place de leader du championnat. Derrière lui, ça bougeait. Maverick Viñales n'a pas tardé à chiper la cinquième place à Johann Zarco. Et, bien vite, le Français s'est trouvé sous la pression de Miguel Oliveira et peu après le cap de la mi-course, c'est la sixième place qui lui échappait au profit du Portugais.

Deux tours plus tard, c'est Quartararo qui se faisait dépasser, ou plutôt avaler, par la fusée Marini qui s'est emparé de la deuxième place dans un dépassement imparable. Et le pilote italien n'avait visiblement pas l'intention de s'arrêter là, à en juger par ses chronos. Il n'en fallait pas plus pour inquiéter le team LCR, qui a sauté sur le muret pour panneauter Rins et le pousser à réagir. Aussitôt demandé, aussitôt fait, et l'Espagnol a donné un coup de collier tout de suite visible au chrono.

C'était le dernier moment déterminant de cette course, les derniers tours ayant été ceux de la domination d'Álex Rins, qui a filé sans être plus inquiété vers sa première victoire de la saison, la première avec une Honda à laquelle il cherche pourtant toujours à s'adapter. Le soulagement était immense dans les rangs du HRC et tout particulièrement dans le stand LCR où, il y a encore deux jours, Lucio Cecchinello rappelait à quel point il avait viscéralement besoin d'un bon résultat.

Le même sourire s'est affiché sur le visage de Luca Marini, qui a si longtemps attendu ce premier podium MotoGP et l'a décroché aujourd'hui grâce à une course parfaite. Et Fabio Quartararo a lui aussi réussi à finir ce week-end sur une très bonne note, alors qu'il était parti à la faute samedi en tentant en vain de tenir le rythme du groupe de poursuivants pendant la course sprint.

Derrière le trio de tête, Bezzecchi a fini par lâcher et se faire passer par Viñales, ultra rapide dans les derniers tours, et Oliveira. Zarco a quant à lui validé la septième place. Bien plus loin, on trouve Franco Morbidelli, suivi par Fabio Di Giannantonio et Augusto Fernández.

Seuls 13 pilotes ont vu l'arrivée de cette course. Après les trois chutes du premier tour, on a en effet vu l'abandon de Raúl Fernández, après une perte soudaine de cinq places dans le sixième tour. Joan Mir est quant à lui tombé dans le neuvième tour alors qu'il était dixième. Puis cela a été au tour de Brad Binder, parti à la faute dans la 11e boucle alors qu'il était huitième. Le Sud-Africain est pourtant reparti et il a même marqué des points, dernier à avoir vu l'arrivée car, juste après lui, c'est Takaaki Nakagami, alors dixième, qui est tombé à son tour, puis plus tard Stefan Bradl.

Les pilotes MotoGP vont désormais profiter de deux semaines de pause avant un Grand Prix d'Espagne particulièrement important, qui devrait voir le retour de Marc Márquez et d'Enea Bastianini et sera suivi par une journée de test pour les titulaires le lundi.

GP des Amériques MotoGP - Course