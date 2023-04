Rins très performant sans pleinement maîtriser la Honda

Charger le lecteur audio

Álex Rins a connu sa meilleure journée depuis son arrivée chez LCR samedi à Austin. Auteur d'un beau deuxième temps en qualifications, il a plusieurs fois échangé la première place avec Pecco Bagnaia dans les deux premiers tours de la course sprint, avant de commettre une erreur qui a permis à Aleix Espargaró de le doubler.

Les deux Espagnols ont perdu le contact avec le leader. Rins a pu reprendre l'avantage sur Espargaró dans la deuxième partie de l'épreuve, mais pas combler l'écart qui le séparait de Bagnaia. Il reste satisfait de ce résultat.

"On a eu une très bonne journée, en qualifications et en course sprint", a résumé Rins. "J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de doubler Pecco dès que possible parce que je savais qu'il avait un très bon rythme. J'ai essayé de m'échapper mais il m'a doublé et au virage 12, j'ai tiré tout droit parce qu'avec ces températures élevées, c'était dur d'éviter les blocages à l'avant et d'arrêter la moto."

"On a fait une très bonne course", a-t-il ajouté sur le site du MotoGP. "Je perdais l'avant parfois, j'ai pu sauver ça donc j'ai essayé de piloter plus calmement et à la fin, on y est arrivés."

Encore des choses à découvrir et à corriger sur la Honda

S'il n'est pas surprenant de voir briller Álex Rins, seul ancien vainqueur à Austin en MotoGP présent ce week-end en raison des forfaits de Marc Márquez et Enea Bastianini, il était moins attendu au premier plan ce week-end, sur une Honda qu'il ne maîtrise pas encore totalement et qui est plus physique que la Suzuki dont il disposait par le passé.

"On n'attendait pas ces températures élevées, on n'avait pas roulé dans ces conditions", a rappelé Rins. "Pour moi, au niveau de l'électronique ça ne fonctionnait pas à 100% donc on verra [pour la course principale]. S'il faut aussi chaud, on aura des informations."

"C'est sûr que cette moto n'est pas la même que celle que j'avais les dernières années", a-t-il précisé. "Ce que je peux dire, c'est que celle-là est plus exigeante dans les chicanes, il faut plus forcer pour être rapide."

Álex Rins découvre aussi certaines faiblesses de la Honda dans les duels face aux représentants de Ducati, toujours redoutables en ligne droite. Il pense avoir compris où se fait la différence entre les deux machines.

"J'ai eu de la chance d'avoir Aleix [Espargaró] face à moi et pas une Ducati parce que quand j'étais derrière Pecco, c'était un peu dur d'avoir la motricité. Plus que la vitesse, je pense que c'est peut-être lié à la traction ou à l'aérodynamique. En sortant des virages lents, j'essaie de trouver la motricité mais l'avant se lève. On doit améliorer ça pour avoir plus de puissance sur la moto. Quand le pneu avant se lève, l'anti-wheelie enlève [de la puissance]. On doit travailler dans ce domaine pour se rapprocher d'eux."

Après ce bon samedi, Álex Rins se présente quand même comme l'un des favoris ce dimanche, mais il préfère rester prudent : "On verra. C'est sûr qu'on a une bonne moto, on a de bonnes informations. [...] La course [sprint] a été assez rapide donc il faudra un peu plus préserver les pneus pour être performant en fin de course."

Reproduire la victoire de 2019 sera-t-il possible ? "Je vais essayer. Ça sera dur, mais on a le rythme. Il faudra au moins essayer !"