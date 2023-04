Course sprint - Cavalier seul pour Bagnaia, Quartararo à terre

Charger le lecteur audio

Déjà au dessus du lot en qualifications, Pecco Bagnaia a survolé la course sprint sur le Circuit des Amériques, au terme d'une course difficile pour les deux Français du plateau.

Le soleil a enfin fait son apparition sur le circuit d'Austin pour la course sprint et l'asphalte a dépassé les 45°C pour la première fois du week-end. Pour ces dix tours, la moitié de la distance de la course principale, les pilotes ont tous choisi le pneu dur à l'avant et le tendre à l'arrière.

Pecco Bagnaia, auteur de la pole, a conservé la tête au départ, et Álex Rins a tenté de prendre l'avantage au premier virage, mais le pilote LCR a dû ouvrir sa trajectoire et laisser le Champion du monde repasser. Quelques virages plus loin, Rins a doublé Bagnaia pour de bon tandis que derrière eux, Aleix Espargaró était troisième devant Fabio Quartararo et Johann Zarco, tous deux auteurs de bons envols, contrairement à Luca Marini et Maverick Viñales, qui sont sortis du top 10 après les premiers virages.

Au bout de la longue ligne droite, Bagnaia est repassé devant Rins et quelques instants plus tard, Jorge Martín a chipé la cinquième place à Zarco au premier virage. Álex Márquez était alors septième devant Jack Miller, Miguel Oliveira et Brad Binder.

Dès la deuxième boucle, Rins a fait une erreur qui a donné la deuxième place à Espargaró et un peu d'air à Bagnaia, désormais assis sur une avance d'une demi-seconde sur son principal poursuivant. Quartararo a également tenté de doubler l'Espagnol, sans y parvenir. Zarco a de son côté perdu une position supplémentaire, au profit de Márquez.

Sur la seconde Ducati de l'équipe Pramac, Martín était plus en forme, ce qui lui a permis de dépasser Quartararo pour le gain de la cinquième place. Un tour plus tard, Márquez a lui aussi pris l'avantage sur le pilote Yamaha, incapable de résister aux Ducati dans les lignes droites.

Quartararo part à la faute

Vendredi, Quartararo se disait contraint de surpiloter et cela s'est ressenti à mi-course avec une chute au premier virage, après une perte de l'avant. Le Français est reparti, mais sans la moindre chance d'inscrire des points ce samedi. Michele Pirro, remplaçant d'Enea Bastianini ce week-end, a fait la même erreur, dans le même virage.

À l'avant, Bagnaia n'était absolument pas inquiété avec la seconde Ducati officielle puisque son avance dépassait maintenant la seconde sur un quatuor composé d'Espargaró, Rins, Martín et Márquez. L'avance du leader n'a cessé d'augmenter sur un Aleix Espargaró de plus en plus en difficulté. Le pilote Aprilia a été doublé par Rins puis a ouvert la trajectoire au bout de la longue ligne droite, offrant la troisième place à Martín. Quelques instants plus tard, Álex Márquez est tombé au même endroit, pour reprendre la piste en fond de classement.

Ce classement n'allait plus évoluer à l'avant. Pecco Bagnaia s'est imposé devant Álex Rins, pour la première fois présent sur un podium avec la Honda. La troisième médaille est revenue à Jorge Martín, qui s'est bien relancé après ses deux chutes en qualifications et alors qu'il était souffrant vendredi. Le pilote Pramac a dû contenir Aleix Espargaró en fin d'épreuve. Le #41 a finalement pris la quatrième place après un dépassement manqué à deux virages de l'arrivée, et a devancé Brad Binder.

Hors du top 10 en début d'épreuve, Marco Bezzecchi a réussi plusieurs dépassements et profité des différents incidents pour remonter à la sixième place. Celui qui reste leader du championnat a devancé son coéquipier chez VR46, Luca Marini, Miguel Oliveira et Jack Miller, qui a pris le dernier point offert ce samedi. Maverick Viñales a complété le top 10.

Johann Zarco a perdu des places tout au long de l'épreuve et ne s'est classé qu'au 11e rang, devant Joan Mir. Deux semaines après son retour au premier plan en Argentine, Franco Morbidelli a vu l'arrivée à une une anonyme 14e position.

GP des Amériques MotoGP - Course sprint