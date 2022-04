Bagnaia devra être examiné dimanche pour disputer la course

Charger le lecteur audio

Plus de peur que de mal pour Pecco Bagnaia. Piégé par la piste encore humide alors qu'il était en pneus slicks, Bagnaia est lourdement tombé sur son épaule droite au cours de la Q1 à Portimão. Les premières radios effectuées sur le circuit n'ont pas révélé de fracture mais la douleur étant très présente, de nouveau examens ont été réalisées à l'hôpital le plus proche, et ont confirmé le premier diagnostic.

"De retour avec l'équipe !" s'est félicitée l'équipe Ducati dans un message publié sur Twitter. "C'était juste une grosse frayeur qui a provoqué des ecchymoses et des douleurs, mais heureusement aucune fracture !"

Malgré la douleur, le vainqueur de la précédente course disputée à Portimão, en novembre dernier, espère donc être en mesure de prendre le départ : "Pecco Bagnaia veut disputer la course demain et il passera un nouvel examen avant le warm-up, afin de recevoir le feu vert médical", a précisé Ducati.

Cette chute est la deuxième du week-end pour Pecco Bagnaia, déjà à terre en EL2, ce qui avait mené à une séquence atypique : il s'est saisi d'une poignée de graviers et l'a rapportée à son garage afin de démontrer qu'ils étaient trop gros et anguleux, et donc dangereux. Bagnaia est tombé sur la piste en Q1, et c'est donc le choc contre l'asphalte qui a provoqué la douleur.

Poleman du GP d'Algarve à la fin de la saison 2021, Bagnaia sera cette fois à l'autre bout de la grille puisqu'il n'avait réalisé aucun tour rapide au moment de sa chute, annonçant un Grand Prix difficile. Il ne sera pas le seul dans cette situation puisqu'Enea Bastianini et Raúl Fernández se sont également fait mal en chutant au cours de la Q1. Le leader du championnat, 18e sur la grille, a un poignet endolori et le pilote Tech3, 24e, souffre au niveau de la main.

"J'ai fait une erreur et je me suis fait un peu mal", a confié Fernández. "Je vais me reposer ce soir, le plus important sera d'être en forme pour dimanche et d'être en mesure de faire la course."