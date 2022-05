Bagnaia a lancé sa saison : "On commence à montrer notre potentiel"

Charger le lecteur audio

Homme fort de la fin de saison 2021, avec quatre succès dans les six dernières manche et une course menée avant une chute au GP d'Émilie-Romagne, Pecco Bagnia était naturellement l'un des principaux favoris avant l'entame du championnat. Les premières courses ont finalement été très difficiles pour le pilote Ducati, parti à la faute au Qatar, distancé sous la pluie de Mandalika et loin de la lutte pour le podium dans les trois manches suivantes.

La situation s'est inversée depuis Portimão, où Bagnaia était rapide mais a payé sa chute en qualifications. À Jerez, il a constamment été devant à partir des EL3, Fabio Quartararo étant le seul à suivre son rythme en qualifications comme en course, et l'Italien a finalement offert à la Ducati Desmosedici GP22 son premier succès de l'année, les deux conquis par Enea Bastianini l'ayant été avec le modèle de la saison passée.

"C'est l'une de mes plus belles victoires car elle arrive après une période difficile", a déclaré Bagnaia. "On n'a jamais cessé de travailler depuis le début de la saison, et finalement après tout ce travail on commence à montrer notre potentiel. On savait qu'il était là mais c'était difficile de le montrer. C'est une excellente journée et une belle victoire."

Pecco Bagnaia était mécontent d'avoir trop d'éléments à tester dans les tests de pré-saison et de ne pas avoir eu le temps de se concentrer sur son pilotage et les réglages de sa nouvelle moto. Ducati a entendu le message et la machine a peu évolué depuis le lancement de la saison, y compris dans le test post-course organisé lundi. Petit à petit, Bagnaia pu trouver ses marques et apprendre à exploiter sa nouvelle monture.

"J'étais plus optimiste durant les tests [hivernaux], mais la réalité a été très différente en arrivant à la première course, j'ai commencé à avoir un peu de mal. Je pense qu'on a réalisé une bonne chose en arrêtant d'essayer d'adapter cette moto à moi et de la laisser telle quelle. Elle nécessite un style de pilotage différent de ma part et maintenant je peux être plus rapide en virage, c'est différent, mais finalement je pense que je suis de retour à mon plus haut niveau, comme je l'étais l'an dernier et je veux continuer comme ça."

La Ducati a gagné en agilité ces dernières années et Bagnaia profitait d'une très bonne vitesse de passage en courbe en 2021, une caractéristique qu'il a mis du temps à retrouver cette année, surtout dans la phase qui suit directement le freinage : "J'avais du mal à avoir le même style de pilotage que l'an dernier. Sur les deux derniers week-ends j'ai beaucoup travaillé pour entrer plus rapidement en courbe] et comprendre comment le faire, et ce n'est pas simple."

"J'ai beaucoup travaillé avec Ducati pour être fort au freinage en entrée de virage mais maintenant c'est un peu différent. On parle de dixièmes, ce n'est pas une grosse différence mais maintenant je peux entrer plus rapidement."

"C'est sûr que cette nouvelle moto a de meilleures choses et de moins bonnes choses, et c'était très important de comprendre comment la piloter parce que c'est un peu différent, mais finalement je l'ai compris à Portimão", a-t-il ajouté sur le site officiel du MotoGP.

Cette progression et ce premier succès de l'année vont-il initier une remontée au championnat similaire à celle de la saison passée ? "J'espère", a répondu Bagnaia. "J'ai [des points] à rattraper mais [la saison] est encore longue donc il faut attendre mais j'espère."

Avec Charlotte Guerdoux