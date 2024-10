Bagnaia maintient Martín sous pression : "Je veux garder ce titre !"

En réalisant un score parfait au Grand Prix du Japon, Pecco Bagnaia a repris 11 points à Jorge Martín, une avancée loin d'être anodine alors que les deux hommes semblent à présent s'être définitivement détachés dans la course au titre.

"Je veux garder ce titre", prévient le double champion sortant après une huitième victoire dans sa saison, un fait inédit le concernant. "Il faut y croire et ne jamais baisser les bras ! Je vais essayer de toujours faire de mon mieux. Huit victoires, c'est quelque chose qui est remarquable, c'est la première fois [que je le fais en MotoGP]. La dernière fois, c'était en 2018 quand j'ai gagné [le titre] Moto2."

Il a beau avoir aussi connu de lourdes pertes au cours de cette saison, Bagnaia apparaît plus solide que jamais au sortir de ce Grand Prix, qu'il n'avait jamais remporté et pour lequel son rival paraissait, au contraire, être favori. Une chute de Martín en qualifications a tout changé et Bagnaia, en confiance dès les premiers essais, a réussi à saisir sa chance. D'abord en s'imposant en course sprint alors que le leader du championnat arrêtait sa remontée à la quatrième place, puis dans la course principale où il l'a contrôlé avec maestria.

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix du Japon

Les premières minutes avaient permis à Pedro Acosta de s'affirmer à nouveau comme outsider, avant sa chute au bout de trois tours. "Je m'en suis rendu compte quand je l'ai vu sur mon tableau de bord : le team m'a dit que ça n'était plus Pedro mais Jorge derrière, alors j'ai compris", explique le pilote Ducati. "Avec Pedro, il avait fallu que j'attaque un peu plus au début de la course. Je pense qu'il poussait fort pour reprendre cette position parce que quand on est proche du gars qui est devant, qu'on est à moins d'une demi-seconde, c'est très dur de gérer l'avant. Je pense donc qu'il voulait passer."

"Ensuite, j'ai essayé de gérer aussi bien que possible mon avance sur Jorge. Ça n'a pas été facile parce qu'il est un peu revenu dans les derniers tours", poursuit l'Italien, qui a mesuré son attaque avant de redonner un coup de collier afin de répondre à Martín. Son avance n'est jamais descendue sous les sept dixièmes, suffisant pour gérer à sa manière. Et même à distance, il espérait que ce rythme qu'il imposait pouvait piéger son adversaire.

"J'avais tout sous contrôle mais j'espérais surtout qu'avec ces chronos qu'il a faits, il était en train de finir [ses pneus]. Parce que j'étais dans la situation où j'avais moi-même tout fini à ce moment-là, et quand j'ai essayé d'accélérer un peu pour améliorer mon rythme mon pneu arrière n'était pas du même avis ! J'essayais donc d'être compétitif sans trop perdre."

"Quand j'ai vu qu'il se rapprochait j'ai essayé de modifier un peu mes freinages. J'avais un peu de mal à stopper la moto et elle secouait beaucoup dans cette partie", précise Bagnaia. "J'ai essayé d'élever un peu le rythme et j'ai augmenté à nouveau mon avance, mais ça n'était pas facile. Le rythme était incroyable aujourd'hui, beaucoup plus rapide qu'il y a deux ans [sur le sec, ndlr]. C'est génial !"