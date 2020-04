Bagnaia focalisé sur son objectif : l'équipe officielle Ducati en 2021

Comme les cinq autres pilotes évoluant au guidon d'une Ducati actuellement, Pecco Bagnaia est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2020. Ne bénéficiant que d'un an d'expérience dans la catégorie MotoGP, l'Italien n'a pas encore réussi à faire ses preuves, en proie à bien des difficultés d'adaptation en 2019 malgré des signaux positifs sporadiques. Pour autant, il n'a pas l'intention de dévier du chemin qu'il s'est tracé, décidé à grimper les échelons avec le constructeur italien au lieu d'aller voir ailleurs.

Aussi, lorsque Sky Italia lui demande si rejoindre le clan Yamaha en 2021 pourrait l'intéresser, le Champion du monde Moto2 ne s'embarrasse pas à laisser la porte ouverte. "Ce serait intéressant, mais ce n'est pas ce que je veux", répond-t-il. "Les offres des autres équipes font clairement plaisir, mais j'ai épousé dès le début le projet de Ducati, avant même de commencer ma dernière saison en Moto2, et je veux réussir à exploiter son potentiel au maximum."

Lire aussi : Comment Ducati s'est fait dépasser sur le marché des transferts

Après un test de découverte alors qu'il était encore en Moto3, Pecco Bagnaia a en effet été recruté très tôt par le constructeur de Borgo Panigale, avant d'entamer la campagne 2018, qui allait le mener vers le titre dans la catégorie intermédiaire. Réalisant un rêve d'enfant, celui qui pu admirer des Ducati dès son plus jeune âge a intégré le team Pramac avec une promesse, celle de passer sur une machine officielle dès 2020, et un désir profond : intégrer le team factory en 2021.

"Je pense que Ducati travaille beaucoup pour obtenir de très bons résultats − ils en obtiennent déjà, mais ce n'est pas suffisant. L'année dernière, la domination de Honda et Márquez a été embarrassante. L'objectif est d'arriver près des premiers à la fois en termes de points et dans les résultats", souligne-t-il. "Ducati, c'est ce que je voulais et ça ne me semblerait juste pour personne de laisser tomber ce défi. Ils ont beaucoup investi en moi, pour ma part je crois en eux, et c'est quelque chose qu'il faut que l'on poursuive ensemble."

Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, a récemment confirmé que les guidons officiels à pourvoir pour 2021 seraient très probablement attribués à l'un des pilotes déjà liés au constructeur. Conscient que le rookie avait beaucoup à apprendre l'année dernière, il n'exclut pas Pecco Bagnaia de la short-list et pense le voir en progrès cette saison.

"C'est ce que je me souhaite. À mon avis, tout est réuni pour ça", réagit le pilote. "L'année dernière a été dure, avec trop de chutes qui ne me ressemblaient pas si l'on pense que sur les deux années précédentes je n'étais tombé que quatre ou six fois. Cette année, j'ai commencé les tests un peu plus prudemment pour retrouver les sensations avec la moto, et maintenant avec la Ducati de 2020 et l'équipe autour de moi, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin pour obtenir les résultats que l'on recherche. Mon objectif est d'accéder à l'équipe officielle Ducati en 2021, et pour le faire je dois le mériter."

Voir aussi :