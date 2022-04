Bagnaia optimiste malgré une épaule encore douloureuse

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia a réussi un petit exploit au GP du Portugal, passant de la dernière place sur la grille à la huitième sous le drapeau à damier, malgré une grosse douleur à l'épaule droite, sur laquelle il était lourdement tombé pendant les qualifications. Même s'il ne souffre d'aucune fracture, le pilote Ducati a encore eu mal ces derniers jours mais il a constaté des progrès ce jeudi, à la veille des premiers essais à Jerez.

"Je me suis entraîné normalement parce qu'aucun ligament n'est touché, ça va", a expliqué Bagnaia. "Le problème, ce sont les mouvements, parce qu'il y a beaucoup de fluides à l'intérieur. Mais ça va : j'ai pu faire la course à Portimão, c'était difficile mais aujourd'hui, c'est le premier jour où je me sens mieux et je pense que ça ira pour moi."

Bagnaia a expliqué qu'il était "difficile de faire quelque chose" pour essayer d'accélérer sa convalescence : "La seule chose qui peut m'aider, ce sont des thérapies laser. On ne peut en faire que 20 minutes par jour donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour avoir une bonne convalescence, mais je pense que c'était suffisant et que j'ai la possibilité de faire une bonne course."

Parti une position devant lui, Álex Rins est remonté jusqu'au quatrième rang au GP du Portugal, et Pecco Bagnaia estime qu'il avait le niveau pour réaliser une performance comparable mais que sa prudence en début de course lui a finalement coûté cher.

"Pendant le warm-up, j'ai fait mes premiers tours en slicks et j'ai essayé de voir si tout allait bien. En course, j'ai commencé calmement car j'avais vraiment besoin de finir la course, et ce n'était pas facile au début parce que tout était un peu bizarre. Je testais mon épaule parce que si on commence à avoir un peu mal quand on se bat avec les autres, c'est un peu dangereux, donc j'ai cherché à être plus calme au début."

"Quand je me suis retrouvé avec le champ libre, j'ai commencé à attaquer et j'avais un très, très bon rythme. Sans le problème à l'épaule, ça aurait probablement été un meilleure course, j'aurais probablement doublé plus de pilotes, comme Álex [Rins], mais je préfère ne pas dire ça : la course a été comme ça, j'ai fini huitième et c'était très bon. Je ne suis pas content d'une huitième place mais je suis content d'avoir retrouvé de très bonnes sensations."

Et ces bonnes sensations ne concernent pas que sa condition physique mais aussi la Ducati, sur laquelle il se sent de plus en plus à son aise après une entame de saison délicate. L'an passé, l'équipe officielle avait réalisé un doublé au GP d'Espagne, certes aidé par l'arm-pump d'un Fabio Quartararo qui dominait les débats avant de dégringoler dans le classement, mais la Desmosedici peut briller à Jerez et Bagnaia a l'espoir de décrocher un bon résultat ce week-end.

"L'an dernier, Jack et moi on a eu un peu de chance parce que Fabio a eu son arm-pump, donc il était de loin le plus rapide. On était très rapides au cours du test de Jerez en novembre, on était très bons avec cette moto. Dans les trois dernières courses, j'ai fait de gros progrès dans mes sensations et dans la course de Portimão, on a fait un pas en avant de plus donc je pense que ça sera un bon week-end pour moi. J'aime la piste, j'aime le comportement de la moto sur cette piste donc ça pourrait être bon."

"En analysant les données [du GP du Portugal], c'est la première fois de l'année que j'ai retrouvé mon pilotage : j'étais plus rapide et meilleur au freinage, j'entrais [dans les virages] plus vite que l'an dernier, donc ce nouveau carénage et le travail que l'on a fait commencent à nous apporter de la confiance et du positif", a ajouté le vice-Champion du monde. "Ça n'a pas été facile, on a beaucoup travaillé, mais pour la première fois, on a retrouvé de bonnes choses à Portimão."