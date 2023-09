"Une des poles les plus importantes" de l'année pour Bagnaia

Les pole positions, Pecco Bagnaia commence à y être habitué. Celle qu'il a décrochée ce samedi à Barcelone est la sixième qu'il obtient cette saison, alors que se joue le 11e Grand Prix d'un championnat qu'il domine de façon assez nette pour le moment. Mais cette pole a une saveur particulière pour le pilote Ducati, tant il est conscient de la menace représentée par le clan Aprilia sur une piste faisant la part belle aux qualités de la moto de Noale.

"Je pense que c'est une des pole positions les plus importantes qu'on ait obtenues cette année", a réagi à chaud Bagnaia. "Les Aprilia sont très fortes sur cette piste et il était très important de partir devant pour essayer de se rapprocher un peu de leur rythme au départ. On verra. Ce matin, en tout cas, on a progressé et je me sens assez à l'aise avec ma moto. Ils restent un petit peu devant en termes de rythme, mais on s'est rapprochés."

Des Aprilia, il en aura trois derrière lui au moment de prendre place sur la grille de départ. Aleix Espargaró, solide leader hier et déjà poleman sur ce circuit l'année dernière, a dû se contenter du deuxième temps pendant ces qualifications et s'il s'incline, beau joueur, sa confiance pour les courses n'est pas entachée.

"Bravo à Pecco ! J'ai fait de mon mieux mais j'ai eu beaucoup de chattering", a expliqué le pilote espagnol, sans se départir du sourire serein qu'il affiche depuis le début du week-end. "Je ne sais pas, peut-être que c'était dû aux températures basses ou au faible niveau de carburant dans le réservoir. En tout cas, je n'ai pas pu vraiment rouler comme j'aurais voulu, mais en tout cas bravo à Pecco, c'est le MotoGP, c'est toujours difficile ! Être en première ligne pour les deux courses, c'est quand même plus que bien."

Aleix Espargaró reste très menaçant à domicile.

Oliveira de retour en première ligne

Miguel Oliveira a lui aussi de quoi sourire : il retrouve la première ligne pour la première fois depuis sa pole lors de la finale de la saison 2020 ! Souvent malchanceux cette saison pour ses débuts sur la RS-GP du team RNF, le Portugais est passé en tête du classement ce matin pendant les essais libres, avant de dominer la Q1 puis d'aller chercher le troisième temps de la Q2.

"Je n'avais pas été en première ligne depuis longtemps. C'est un bon indicateur pour cet après-midi et pour demain", s'est-il félicité au micro de Canal+, dans son français parfait. Mais il reste prudent, voyant une autre Aprilia (celle de Maverick Viñales) et un tir groupé de Ducati dans son rétroviseur… "Je crois que ce sera un peu difficile avec les Ducati et tous les pilotes en deuxième ligne."

"J'ai quand même de bonnes sensations sur la moto avec le [pneu] medium à l'arrière. On espère bien analyser ce que l'on peut choisir cet après-midi et faire une bonne course", a ajouté Oliveira. Quel sera l'objectif ? "Je ne sais pas. En début de matinée, je pensais que la première ligne n'était pas réaliste, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'attentes pour cet après-midi."

Les pilotes profiteront deux fois de cette grille de départ : pour la course sprint qui s'élancera cet après-midi à 15h, puis pour la course principale du GP de Catalogne prévue dimanche à 14h

Avec Vincent Lalanne-Sicaud