Bagnaia retombe dans ses travers : "Les chutes que je ne comprends pas"

Le Pecco Bagnaia capable de perdre de gros points sur une chute semblait avoir laissé sa place à un pilote plus précis et redoutable depuis l'été 2022, ce qui lui a permis de combler un déficit de 91 points sur Fabio Quartararo et de décrocher le titre mondial. Depuis une erreur restée sans véritable explication au GP d'Allemagne, au terme duquel il avait accusé ce fameux retard de 91 unités, il n'avait commis qu'une seule bévue notable en course, en partant à la faute derrière Quartararo en fin d'épreuve au Japon, la faute à une trop forte agressivité. Mais ce dimanche, sous la pluie de Termas de Río Hondo, ce Bagnaia capable d'être piégé par surprise a fait son retour.

Tout au long du week-end, le pilote Ducati n'a jamais semblé véritablement dans la lutte pour la victoire mais son rythme restait suffisant pour assurer de gros points et l'arrivée de la pluie n'a rien changé à cette impression. Longtemps troisième, Bagnaia venait de prendre la deuxième place à Álex Márquez quand sa moto lui a subitement échappée. Reparti 16e et loin des premiers pilotes devant lui, il n'a pas marqué le moindre point et a ainsi perdu la tête du championnat au profit du vainqueur du jour, Marco Bezzecchi.

"Je suis très déçu, sincèrement", a reconnu Bagnaia, toujours prompt à faire son autocritique dans de telles situations. "C'est le genre de chute que je ne comprends pas. Parfois on tombe et on ne sait pas pourquoi, et c'est le plus dur pour en tirer des leçons. J'ai fait 16 tours, et pendant 16 tours j'ai fait la même manœuvre mais dans ce tour-là je suis tombé. C'était presque une chute anormale, parce qu'habituellement, quand on tombe on perd l'avant ou on relâche les freins trop tôt. J'ai perdu l'avant en mettant les gaz, donc c'est encore plus dur à comprendre. Mais c'est comme ça, j'ai fait une erreur."

"Je me demandais si j'allais être un meilleur pilote cette année, plus précis, sans erreurs, qui allait faire de meilleures choses, et à la deuxième course de l'année, je tombe. C'est une chose qui me met vraiment en colère."

Pecco Bagnaia assure qu'il ne prenait aucun risque inconsidéré, sachant l'avance de Marco Bezzecchi trop grosse pour être comblée : "Je me sentais bien. J'étais deuxième sans forcer, sans faire des folies. J'étais déjà certain que devant, Marco était trop rapide pour moi, il avait déjà cinq secondes d'avance. J'étais là, je contrôlais juste l'arrière avec Álex, c'est tout. C'est pour ça que je suis déçu : normalement, quand on contrôle on ne chute pas de cette façon. C'est une chose que je dois comprendre."

Les conditions étaient naturellement piégeuses et les pneus commençaient à se dégrader mais Pecco Bagnaia ne cherche aucune excuse et assure que ses gommes étaient en parfait état au moment de sa chute : "Je n'ai pas senti une grosse dégradation parce que j'étais très conservateur au début. Je voyais qu'Álex attaquait plus fort devant moi, j'étais très prudent et je savais que j'allais revenir après la mi-course. C'était la même chose quand je suis tombé, j'avais encore une bonne adhérence à l'arrière, j'accélérais bien et je me sentais bien également avec l'avant."

Pecco Bagnaia venait de doubler Álex Márquez quand il est tombé

"Je forçais un peu au freinage et tout était sous contrôle, c'est pour ça que je ne comprend pas. On sait qu'on était à la limite parce que les chronos étaient très bons, c'est peut-être pour ça, mais je pense que la seule raison de la chute c'est juste que j'ai fait une erreur."

Maigre consolation pour Pecco Bagnaia, le pilote qui s'est imposé et qui lui prend la tête au championnat est l'un de ses compères de la VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi, très impressionnant tout au long du week-end : "Je suis content pour Marco, je pense qu'il méritait vraiment la victoire. Il était imbattable ce week-end, déjà très performant hier, très performant aujourd'hui sur le mouillé. Il a gagné sa première course en Moto3 ici, sa première en MotoGP ici. Il peut être très fier de lui et je suis confiant pour qu'il soit très performant toute la saison."