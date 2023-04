Championnat - Marco Bezzecchi leader inattendu !

Charger le lecteur audio

Le spectaculaire cavalier seul de Marco Bezzecchi combiné à la chute de Pecco Bagnaia permet au pilote VR46 de prendre la tête du championnat. Depuis son abandon dans la course sprint de Portimão, Bezzecchi a été très impressionnant avec une troisième place au GP du Portugal, la deuxième en course sprint samedi en Argentine, et enfin son succès en MotoGP ce dimanche.

Malgré son zéro pointé ce dimanche, Bagnaia reste deuxième du championnat à neuf points de son compatriote, et six points devant Johann Zarco, qui profite de son premier podium de l'année. Álex Márquez conclut un quatuor de tête uniquement fait de pilotes Ducati roulant tous pour des équipes différentes, juste devant Maverick Viñales. Jack Miller occupe la sixième place devant Jorge Martín et Brad Binder. Franco Morbidelli remonte au deuxième rang et passe devant son coéquipier Fabio Quartararo, seulement dixième et à 32 points du leader.

Chez les constructeurs, où seuls les points inscrits par le pilote le mieux placé de chaque marque sont comptabilisés, Ducati profite de son triplé pour faire le break, avec plus du double des points de KTM. Aprilia est troisième devant Yamaha et Honda.

Du côté des équipes, les partenaires de Ducati sont à la fête. VR46 prend la tête devant Pramac, tandis que KTM occupe la troisième place devant Aprilia. Privé d'Enea Bastianini et payant la chute de Bagnaia, l'équipe d'usine de Ducati dégringole de la première à la cinquième position, devant Gresini et l'équipe Yamaha officielle.

Championnat pilotes après le GP d'Argentine (2/21)

Championnat constructeurs après le GP d'Argentine (2/21)

Pos. Constructeurs Points 1 Ducati 71 37 34 2 KTM 38 16 22 3 Aprilia 32 25 7 4 Yamaha 27 8 19 5 Honda 20 13 7

Championnat équipes après le GP d'Argentine (2/21)