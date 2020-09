Bagnaia n'a plus peur d'affronter Rossi

Pecco Bagnaia a décroché son premier podium au Grand Prix de Saint-Marin. Pour obtenir ce résultat, le pilote Ducati Pramac a doublé Valentino Rossi, son idole puis son mentor dans la VR46 Academy. Bagnaia était intimidé face à Rossi en piste en 2019, mais ce n'est plus le cas cette année.

"Pour les pilotes qui sont passés par le Moto3 et le Moto2 puis le MotoGP, voir Vale en piste est particulier", a reconnu Bagnaia en conférence de presse ce jeudi à Misano. "Quand on grandit avec une idole et qu’on l’affronte, c’est toujours particulier et bizarre. L’an dernier, je réfléchissais plus que maintenant. Maintenant, je suis plus à l’aise sur la moto et je l’affronte sans réfléchir. C’est étrange, mais c’est comme [face à] Dovi et tous les pilotes actuellement."

Pecco Bagnaia souffre encore de son tibia fracturé dans une chute à Brno et il n'a fait son retour en compétition que la semaine dernière. Les pilotes étaient en piste mardi pour des tests à Misano, mais il n'a roulé que dans la matinée, afin de préserver sa jambe.

"Il n’y avait qu’une chose à tester, plus pour l’avenir. Pour le moment, nous nous concentrons plus sur mes réglages de base et j’ai laissé Ducati travailler plus sur l’équipe. Mardi, c’était dur de comprendre vraiment les choses parce que l’adhérence était trop forte et que les conditions étaient incroyables, par rapport à la course. Tous les pilotes étaient très rapides. En essais, c’est dur de comprendre les choses comme en course."

"Nous nous sommes arrêtés tôt pour reposer la jambe et je pense que j’aborde ce week-end mieux préparé. Je sais déjà que faire la course n’est pas un problème. À partir de vendredi, le travail se passera mieux."