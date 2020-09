Test Misano - Viñales leader, Morbidelli malade

Les pilotes MotoGP étaient en piste à Misano ce mardi, pour la seule journée de tests durant la saison, entre les deux courses disputées sur le circuit italien. Cette journée a été marquée par l'absence de Franco Morbidelli, vainqueur de son premier Grand Prix MotoGP sur ce circuit dimanche, en raison de maux de ventre.

Ces essais ont aussi permis aux pilotes de tester le nouveau système de radio qui pourrait être introduit à terme en MotoGP. Stefan Bradl avait déjà évalué le dispositif vendredi pendant les essais du Grand Prix de Saint-Marin.

Pol Espargaró était le plus rapide après la séance de la matinée, grâce à un temps en 1'32''054. KTM testait un nouveau châssis. Maverick Viñales, auteur de la pole puis d'une course en dessous de ses attentes il y a quelques jours, a pris l'avantage à trois quart d'heure de la fin de la séance dans l'après-midi, grâce à un temps en 1'31''532, soit à peine un dixième de plus que son chrono de samedi en qualifications. Viñales avait pourtant chuté quelques minutes plus tôt. Les Yamaha M1 d'usine et la RC213V d'Álex Márquez étaient dotées d'un nouvel échappement. Yamaha a aussi testé un nouveau châssis, qui n'a pas apporté de gros progrès selon les pilotes.

Takaaki Nakagami a pris la deuxième place, devant Johann Zarco. Le Français a endommagé le carénage à l'avant de sa Ducati, avec un contact à la sortie des stands à une heure du drapeau à damier. Son équipier, Tito Rabat, a été stoppé par une casse moteur. Álex Rins a réalisé le quatrième temps, devant Joan Mir. Les pilotes Suzuki ont testé un nouveau bras oscillant qui ne les a pas convaincus.

Francesco Bagnaia s'est classé au septième rang, devant son équipier Andrea Dovizioso. Ce dernier, nouveau leader du championnat malgré une modeste septième place en course, a testé des nouveautés sur la Ducati, dont il s'est dit "très satisfait", et il a également évalué des réglages pour mieux exploiter les pneus. Il n'a pas roulé dans l'après-midi, comme les autres pilotes Ducati de l'équipe officielle et de Pramac, puisque le constructeur ne sentait pas le besoin de recueillir plus de données.

Miguel Oliveira, 13e, a fait une chute sans conséquence dans la matinée. Le pilote Tech3 devance les deux représentants d'Aprilia, Aleix Espargaró et Bradley Smith, qui ont testé un holeshot à l'arrière, similaire à celui de la Ducati. Valentino Rossi ne pointe qu'à la 17e place. Le pilote Yamaha n'a tenté aucun time attack, en consacrant sa journée au rythme de course.

Les pilotes seront de retour en piste vendredi, pour les premiers essais du Grand Prix d'Émilie-Romagne.

