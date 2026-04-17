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Quartararo "vraiment impressionné" par Razgatlioglu à Austin

Toprak Razgatlioglu a été le plus performant des pilotes Yamaha au GP des Amériques. Une performance remarquée par les représentants de la marque, Fabio Quartararo en tête.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toprak Razgatlioglu a eu du mal à se réjouir de son premier point en MotoGP à Austin, entre la déception de n'avoir que ce faible objectif à sa portée et ses difficultés sur une Yamaha peu performante en ce moment. La performance du pilote Pramac a néanmoins été remarquée en interne.

Cette 15e place de Razgatlioglu a aussi fait de lui le meilleur pilote de Yamaha au GP des Amériques, devant les expérimentés Jack Miller, Fabio Quartararo et Álex Rins. Quartararo a été impressionné par le niveau montré par Razgatlioglu sur le Circuit des Amériques.

"Oui, vraiment, pas [seulement en course] mais tout le week-end", a commenté le pilote de l'équipe Yamaha officielle. "[Le samedi] il était rapide, [lors du warm-up] il était vraiment rapide. Donc oui, je suis impressionné et je pense que c'est bien pour lui. Sa façon de piloter et de faire les choses est bonne."

Quartararo a lui-même vécu une course difficile, en payant des expérimentations peu fructueuses dans les réglages, et il a été doublé par Razgatlioglu à trois tours de l'arrivée. Alors qu'il avait vu le Turc "vraiment désespéré" pendant les essais hivernaux, il a cette fois constaté sa capacité à préserver son pneu arrière, avec des réminiscences du style vu en WorldSBK.

"Le problème est que mon pneu s'est énormément dégradé dans les cinq derniers tours et il est resté un peu plus constant. Il était vraiment doux dans son pilotage, son vrai style que l'on voyait en Superbike, plus en travers. J'ai été vraiment impressionné par sa prestation."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jack Miller, qui a vu l'arrivée du GP des Amériques juste derrière Toprak Razgatlioglu, a pu observer son coéquipier durant toute l'épreuve, et il a aussi été impressionné. "Toprak fait un travail fantastique, il a fait une bonne course", a relevé l'Australien. "Je voyais que Fabio et lui étaient dans une petite lutte et j'espérais qu'ils allaient se ralentir mais il a pu être assez bon."

Les titulaires ne sont pas les seuls à saluer la performance de Razgatlioglu. Andrea Dovizioso, pilote d'essais de Yamaha, estime que le rookie est encore loin de son meilleur potentiel, notamment en raison de son adaptation à des pneus Michelin très différents des Pirelli qu'il connaissait en WorldSBK, mais il le juge déjà dans le coup.

"Toprak ne pilote pas la moto à la perfection parce qu'il n'a pas encore vraiment pris ses marques avec les pneus", a détaillé le triple vice-champion du MotoGP, interrogé par Moto.it. "Il ne pilote pas comme les pneus le demandent."

"Malgré ça, il se mesure aux autres pilotes Yamaha, des vainqueurs extrêmement bons. C'est la surprise. Personne ne s'y attendait mais à Austin, il a réussi à faire mieux que Fabio, qui est un talent exceptionnel."

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