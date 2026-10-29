MotoGP GP de Malaisie

Bagnaia veut "prendre plus de risques" à Sepang, sa meilleure chance de rebondir

Avec seulement 23 points inscrits lors des six derniers Grands Prix, Pecco Bagnaia se montre optimiste avant le rendez-vous de Sepang.

Rachit Thukral

Publié: 29 oct. 2026, 10:05

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia affirme être prêt à prendre davantage de risques ce week-end au Grand Prix de Malaisie, qu'il considère comme sa "meilleure chance" d'obtenir un bon résultat avant de quitter Ducati.

L'Italien affiche un bilan solide sur le circuit international de Sepang, où il a remporté deux des quatre dernières éditions du Grand Prix de Malaisie. L'an dernier, il avait décroché la pole position avec sa GP24 et remporté la course sprint, malgré les mêmes problèmes qui ont perturbé une grande partie de sa saison.

Alors que la saison 2026 approche de son terme, Bagnaia voit en Sepang sa meilleure occasion de retrouver un peu de plaisir au guidon de la GP26, après une année frustrante.

"J'ai vraiment hâte de rouler ici. J'aime ce circuit et je pense que c'est la meilleure chance que j'ai de prendre un peu plus de plaisir", a-t-il déclaré jeudi. "Je donnerai le maximum. Je prendrai davantage de risques pour prendre du plaisir."

"Ce sera très difficile, mais l'an dernier aussi, rien ne fonctionnait sur ma moto et j'ai décroché la pole avant de remporter le sprint. Ensuite, j'ai rencontré un problème en course. Cette année, c'est plus ou moins la même chose, mais j'aimerais prendre du plaisir. Les essais se sont bien passés ici. J'étais assez rapide et mon rythme était également bon, donc ce serait une bonne chose."

Pecco Bagnaia (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le circuit de Sepang devait faire l'objet d'importants travaux de rénovation cette année, mais le projet a finalement été abandonné. Seule une partie de la piste a donc été resurfacée depuis la course de l'an dernier, tandis que les pilotes de Formule 1 ont également signalé une dégradation de l'asphalte lors du Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie plus tôt ce mois-ci.

Michelin a apporté un pneu arrière medium supplémentaire, initialement conçu pour un circuit fraîchement resurfacé. Les pilotes disposent également d'un pneu tendre et d'un pneu dur.

"Les pneus sont différents", a expliqué Bagnaia. "Ils ont apporté des pneus différents de ceux que nous avions lors des essais, car ils pensaient que le circuit allait être resurfacé. Mais ils ont rencontré un problème avec l'expédition du matériel, donc l'asphalte est le même."

"À part ça, la Formule 1 a abîmé l'asphalte dans les lignes droites. Nous verrons bien. Ce sera intéressant. Le nouveau pneu medium pourrait fonctionner, et ce sera intéressant de l'essayer."

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