Bastianini arrache le podium du championnat à Espargaró

Déjà assuré du statut de meilleur pilote indépendant, Enea Bastianini a ajouté la troisième place du championnat à son bilan 2022 au GP de Valence, profitant des malheurs d'Aleix Espargaró après avoir petit à petit grignoté l'avance de son rival ces dernières semaines.

Premier leader du championnat grâce à son succès à Doha en ouverture de la saison, l'Italien a cédé la première place au même Espargaró quand ce dernier a décroché sa première victoire à son tour, en Argentine. Bastianini a repris la tête en gagnant à Austin mais a ensuite payé son irrégularité, malgré un troisième succès au Mans. Après le GP d'Allemagne, cap de la mi-saison, il n'a plus figuré sur le podium du championnat, dégringolant même au sixième rang après un abandon en Autriche, à 50 points d'Espargaró.

Son succès au GP de Saint-Marin lui a permis de remonter à la quatrième position et course après course, il a comblé son retard pour ne plus avoir qu'un petit point de retard sur le Catalan en arrivant à Valence. Et si Jack Miller pouvait encore priver les deux hommes de la troisième place, il devait pour cela s'imposer, or sa course s'est conclue sur une chute.

Espargaró et Bastianini n'étaient guère plus à la fête après des qualifications décevantes et ils occupaient respectivement les 14e et 15e places après le premier tour. Le duel a vite été interrompu avec l'abandon du pilote Aprilia et à partir de là, Bastianini n'avait plus qu'à assurer la 15e place pour prendre l'avantage. Il a fait bien mieux en multipliant les dépassements, dont un sur son futur coéquipier Pecco Bagnaia, et a finalement franchi la ligne d'arrivée en huitième position.

"Je me sens très bien parce qu'hier, pour moi ça a été une journée désastreuse dès le début, je suis tombé deux fois", a commenté Bastianini. "Mais aujourd'hui, on était très forts dans la matinée et j'étais confiant de faire une bonne course. Au final, il n'était pas nécessaire d'attaquer à 100% mais je suis très content d'avoir pris la troisième place du championnat des pilotes et d'avoir été meilleur pilote indépendant. Je suis content pour l'équipe parce qu'on a fait du bon boulot cette année."

Bastianini a surpassé les attentes

Enea Bastianini

L'an passé, Enea Bastianini avait montré des signes prometteurs en décrochant deux podiums avec une vieillissante Ducati de la saison 2019, mais peu d'observateurs attendaient de si bons résultats de sa part cette année. Au sein d'une équipe Gresini fraichement séparée d'Aprilia et désormais associée à Ducati, il a remporté un total quatre courses et ajouté deux podiums supplémentaires à son palmarès.

"Quand on a débuté cette saison, on était confiants de pouvoir être tout le temps devant mais il fallait le faire", rappelle celui qui a fini meilleur rookie en 2021, dans la foulée de son titre en Moto2. "Au final, ces six points ont la valeur d'une victoire. Je pense que c'était une très bonne saison pour une équipe indépendante."

Enea Bastianini va maintenant débuter sa nouvelle vie de pilote officiel Ducati, en prenant le guidon de la moto d'usine dès mardi, et ce alors qu'il n'a piloté que des modèles d'ancienne génération jusque-là. Aligné aux côtés du Champion du monde 2022 et avec des responsabilités plus fortes, il se prépare à un défi d'un nouveau type.

"Ça ne sera pas facile [en 2023], surtout au début parce que Pecco sera très fort. Je pense qu'on pourra essayer de faire un bon travail ensemble au début, parce que l'équipe Ducati est fantastique. La moto est très performante sur toutes les pistes maintenant – certes, pas tant à Valence – mais on aura beaucoup de travail mardi. On verra comment ça se passera. Il faudra que j'apprenne de mon coéquipier au début, et aussi que je comprenne le travail d'équipe."