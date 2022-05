Bastianini a essayé le carénage 2022, une amélioration "méritée"

Charger le lecteur audio

Le premier test MotoGP de la saison a eu lieu ce lundi à Jerez et a été l'occasion pour Enea Bastianini d'essayer le carénage 2022 sur sa Ducati. La différence de package avait beaucoup été mise en avant jusqu'au GP d'Espagne puisque l'Italien semblait être le plus à l'aise sur la GP21, à l'inverse de tous les pilotes disposant de la GP22.

Si la marque de Borgo Panigale n'a pas encore acté sa décision concernant son second pilote officiel aux côtés de Pecco Bagnaia l'an prochain, elle a au moins promis à Bastianini un package officiel, peu importe l'équipe dans laquelle il roulera. Cette possibilité d'évolution matérielle après six courses pose des questions, d'autant plus avec cet essai de carénage. Davide Tardozzi, le team manager de Ducati, n'y voit néanmoins qu'une suite logique après les très bons résultats décrochés par l'Italien, qui a remporté deux Grands Prix.

"Ça signifie que Bastianini le mérite, que Ducati suit tous ses pilotes et que quiconque mérite une amélioration l'obtient", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "C'était déjà prévu mais ce n'est pas quelque chose de décidé : Bastianini peut avoir [ce] carénage mais il voudra peut-être attendre le nouveau car s'il prend celui-ci il ne pourra pas avoir celui qu'on aura probablement à la mi-saison."

Le pilote Gresini doit encore confirmer son choix mais pourrait utiliser ce carénage dès le prochain Grand Prix, en France. "Ce carénage n'est pas mal et on doit voir si on va l'utiliser aussi au Mans. Il est plus fin, au début c'était bizarre pour moi. Les changements de direction sont très rapides avec lui mais la moto est un peu plus instable, ça dépendra des pistes. Ici ça allait, sur les autres je ne sais pas. S'il y avait une course maintenant, j'utiliserais [celui-ci]", a-t-il déclaré.

En difficulté tout au long du week-end avec l'avant de sa machine, Bastianini comptait sur ce test pour trouver des réponses et cela semble chose faite, même si les conditions étaient bien plus fraîches qu'en course et donc moins représentatives : "On a essayé des choses mais j'ai aussi modifié un peu mon style car hier après la course j'ai vérifié les données, et comparé à Pecco [Bagnaia, vainqueur de la course, ndlr] mon style était trop différent. Aujourd'hui j'ai plus roulé comme lui pour comprendre si je peux être plus rapide, et je l’ai été un peu plus."

"Le vent s'est levé cet après-midi et j'ai préféré rester calme car il y a quand même tout un championnat à faire, il ne faut pas prendre trop de risques", a-t-il ajouté.

