Bastianini a endommagé sa jante sur un vibreur

Charger le lecteur audio

Enea Bastianini a expliqué son abandon au Grand Prix d'Autriche par une jante avant abîmée et une perte de pression dans le pneu, à la suite d'un choc contre un vibreur.

Le pilote italien, qui partait de la pole position pour la première fois de sa carrière en MotoGP, venait de boucler les premiers tours dans le quatuor de tête. Passé par Pecco Bagnaia au départ, puis par Jack Miller dans le cinquième tour, il a livré une courte mais intense bagarre contre Jorge Martín avant de se laisser un peu d'air pour maintenir son pneu avant à une température mesurée. Il commençait ainsi à construire une course à la fin de laquelle il avait espoir de bien figurer, lorsque cette mésaventure s'est produite dans le cinquième tour.

"Malheureusement, la jante s'est cassée sur un vibreur, entre les virage 9 et 10. L'avant a secoué à la sortie et ça a touché le vibreur qui était très, très haut", explique Enea Bastianini. "Au début, dans le premier virage que j'ai fait, le 10, ça m'a semblé n'être rien, mais ensuite dans le 11 j'ai vu que l'avant bougeait beaucoup. Puis, quand je suis arrivé au virage 2 je n'avais pas de grip, au 3 c'était encore pire et au 4 j'ai tiré tout droit parce que je n'arrivais pas à freiner."

Après ce choc survenu dans le cinquième tour, Bastianini a donc tenté de rester en course jusqu'au début de la boucle suivante, avant de finalement sortir de piste. De retour à son stand, il a découvert une jante tordue, qui laissait logiquement s'échapper l'air de son pneu. Entre-temps, Johann Zarco avait fait les frais de sa mésaventure, lui-même contraint d'élargir pour éviter de heurter le pilote Gresini, ce qui lui a alors fait perdre le contact avec le groupe de tête.

Bastianini quant à lui enregistre son premier abandon depuis Barcelone et rétrograde au sixième rang du championnat. Il regrette surtout une belle opportunité envolée, convaincu qu'il aurait eu son mot à dire sur la durée.

"C'est dommage parce qu'on avait un bon rythme. Aujourd'hui je suis sûr que j'aurais pu me battre pour le podium, et peut-être aussi pour la victoire, je ne sais pas", admet-il auprès du site officiel du MotoGP.

"J'étais très confiant de pouvoir faire une très bonne course. Je pense que j'avais fait le meilleur choix de pneus, mais on ne le saura pas puisque je suis le seul à avoir pris des pneus soft-soft dans le groupe de tête", ajoute-t-il. "On a en tout cas fait un très bon week-end, il faut qu'on voie le verre à moitié plein et qu'on se tourne vers la prochaine course."

Cette prochaine course revêtira une importance toute particulière pour Enea Bastianini qui retrouvera ses terres à Misano et aussi le théâtre de ses deux premiers podiums MotoGP l'an dernier. Surtout, il devrait enfin savoir s'il intègrera ou non l'équipe officielle Ducati la saison prochaine, le constructeur ayant fixé cette échéance pour faire son choix entre l'Italien et Jorge Martín. "Je ne sais pas si je pourrai me battre pour la victoire. Beaucoup de pilotes sont rapides à Misano, surtout les Italiens, mais on va essayer", promet-il.