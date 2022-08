Zarco a perdu gros en évitant Bastianini

Charger le lecteur audio

Johann Zarco a obtenu la cinquième place du Grand Prix d'Autriche, au terme d'une course mouvementée qui l'a vu passer par plusieurs phases. S'il n'était que 12e après le départ, il s'est vite rattrapé pour boucler le premier tour neuvième, puis gagner une place dans la deuxième boucle et encore une autre dans la cinquième.

Bien lancé, il croyait alors en ses chances de partir en chasse des premiers pilotes, avec potentiellement un podium à la clé, mais les mésaventures d'Enea Bastianini allaient lui coûter cher. Le pilote Gresini, qui a subi une perte de pression dans son pneu avant après avoir endommagé sa jante, a en effet involontairement gêné le pilote Pramac dans le sixième tour, lui faisant perdre une place mais surtout une grosse seconde qui l'a alors coupé dans son élan.

"Je me sentais assez bien au début, même si j'ai un peu manqué mon départ mais ça n'était pas dramatique. Quand j'ai dépassé Aleix [Espargaró] au début de la course, ça a vraiment été un moment clé : j'ai un peu joué de malchance, parce que le dépassement était OK, j'étais prêt à entrer dans le virage, mais Enea semble avoir rencontré un problème technique précisément à ce moment-là", relate Johann Zarco.

"J'ai failli le heurter parce que je m'attendais à ce qu'il prenne le virage normalement mais étant donné qu'il a eu ce problème et qu'il était quasiment en train d'attendre, j'ai failli le heurter et j'ai dû tirer tout droit. À ce moment-là, mon rythme était bon, je me sentais bien et je pensais pouvoir rester avec Fabio [Quartararo], mais j'ai été tout droit. Au lieu de gagner une place, j'en ai perdu quasiment quatre."

"À partir de ce moment-là, ça a été assez dur. J'ai essayé de revenir assez vite mais c'était dur, le pneu avant chauffait, donc ensuite ça bouge, on fait des erreurs et on sent qu'on ne peut pas pousser beaucoup plus."

Johann Zarco

Longtemps huitième après cette mésaventure, Johann Zarco a malgré tout réussi à récupérer trois places dans les derniers tours. D'abord à la suite d'une erreur de Maverick Viñales, puis en reprenant un Aleix Espargaró bien à la peine en fin de course et enfin en profitant de la chute de Jorge Martín à l'entame du dernier tour.

"J'étais concentré pour tout bien faire, pour refroidir le pneu avant. Ça a bien marché et à la fin la vitesse était plutôt bonne, mais juste [suffisante] pour sauver cette cinquième place. Grâce à la chute de Jorge, j'ai la satisfaction d'être dans le top 5", résume le pilote français.

"[Je suis] déçu sur le coup parce que clairement, il y avait moyen de jouer le podium et je n'ai pas pu y être. Cinquième, ça dédommage pas mal et ça reste une bonne satisfaction", regrette-t-il au micro de Canal+, avouant ne pas s'être senti parfaitement à l'aise, notamment avec un pneu avant soft qui a chauffé et un rythme qui a semblé stagner par rapport au bon début de week-end réalisé.

"On sait que c'est un bon circuit pour la Ducati. La Ducati est capable de gagner partout maintenant et sur un circuit comme celui-là, avec plus d'accélérations et de freinages, normalement elle doit être encore meilleure. Depuis vendredi, je me sentais assez bien. Je pense que samedi après-midi, les autres ont fait un pas en avant que je n'ai pas pu faire et du coup, j'avais presque la même vitesse qu'en début de week-end mais comme les autres allaient plus vite, pour moi ça commençait à devenir difficile."

"Ce manque de vitesse m'a gêné par rapport aux autres parce que je ne pouvais pas les doubler sur les freinages, sinon je ratais quasiment le virage. Je ne sortais pas suffisamment bien des virages parce que j'avais un manque d'adhérence ensuite. J'arrivais à compenser ça et les chronos étaient bons, mais ce n'était pas comme les autres. Ce style différent m'a trop pénalisé."

"On va régler la moto pour que ça devienne un vrai avantage dans 15 jours et que je puisse mener les courses", promet Johann Zarco, déjà tourné vers Misano, "mais pour l'instant, en bataille c'est plus un désavantage."

Avec malgré tout un septième top 5 à son actif cette saison, le pilote Pramac profite des mésaventures d'Enea Bastianini pour remonter à la quatrième place du championnat. Jack Miller le talonne à présent, à seulement deux points, et le pilote Gresini en compte sept de retard.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud