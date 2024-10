Bastianini peste contre un résultat qui n'est "pas suffisant"

Enea Bastianini a vu la troisième place du championnat lui filer entre les doigts au GP d'Australie, du moins provisoirement. Il est en effet resté bloqué à un top 5 trop maigre à ses yeux alors que son rival, Marc Márquez, a décroché la victoire après l'avoir déjà devancé la veille au sprint.

"Je suis un peu frustré, parce qu'en regardant le résultat du sprint, et aussi le warm-up, j'étais confiant de pouvoir faire une bonne course et de prendre un départ différent", se désolait Bastianini en fin de week-end. "Mais en fin de compte, l'avant était très étrange, j'ai évité plusieurs fois la chute. Je perdais tout le temps l'avant en milieu de virage, à chaque tour. J'ai donc préféré ne pas prendre trop de risques et voir si quelque chose changeait, mais ça a été comme ça toute la course."

"Je manque de soutien à l'avant. Dans tous les virages, en particulier sur la gauche, l'avant était un désastre", a-t-il ajouté dans son debrief pour le site officiel du MotoGP. "Il s'est beaucoup bloqué et dérobé dans plein de virages, surtout les virages rapides. Quand on est dans cette situation-là, c'est très difficile d'attaquer et d'essayer d'en faire plus. Au final, j'ai sauvé une cinquième place et ça n'est pas un mauvais résultat, mais ça n'est pas suffisant pour moi."

"Je ne me sentais pas à l'aise et je ne sais pas pourquoi. Ce matin et hier, on était bien, mais il a été impossible de rééditer les temps que j'ai faits aussi bien hier que ce matin", déplorait le pilote Ducati, frustré de ne pas avoir pu s'exprimer dans l'épreuve taillée pour lui, alors qu'il avait décroché la médaille de bronze la veille au sprint.

L'éclaircie d'un bon sprint... devant Bagnaia

Ses sensations ont néanmoins été médiocres tout au long du week-end, à tel point que sa remontée dans la course courte, il l'a jugée "inattendue". Il faut dire que la première partie de son week-end lui avait valu son lot de difficultés. Vendredi, alors que les essais ont été réduits à une seule séance à cause de la météo, il a joué de malchance et a manqué la qualification directe en Q2. "Avec mon dernier pneu, j'ai pris deux drapeaux jaunes, puis j'ai pris le drapeau à damier pour deux secondes, et après, c'était le désastre", expliquait-il alors.

Samedi, il a certes réussi à sortir de la Q1, mais n'a pu faire mieux que dixième sur la grille, encore une fois piégé par les aléas de la séance. "Vu comment on était, les qualifs n'ont pas été si mal. Malheureusement, dans le dernier tour, j'ai pris le drapeau mais sans le voir, alors j'ai continué à attaquer comme dans un dernier tour, et au final j'ai fait un bon temps mais il n'a pas été pris en compte et je suis parti dixième."

"La course [sprint] a été un peu inattendue parce que je souffrais pas mal, surtout avec l'arrière", ajoutait-il samedi, en proie à beaucoup de secousses sur sa Ducati. "Depuis le début du week-end, je n'ai pas de bonnes sensations. Mais au final, on a résolu pas mal de problèmes, la moto était mieux à chaque sortie et la course s'est finalement plutôt bien passée."

En devançant Bagnaia au sprint, Bastianini a prouvé, si besoin était, que la question de consignes d'équipe n'est pas à l'ordre du jour chez Ducati. "C'est évident que chacun doit penser à soi, sinon on ne serait pas là", a-t-il pointé lorsqu'il a été interrogé sur la question. "Quand on est en piste, on est adversaires. Tout le monde le sait. Ceux qui pensent le contraire ne veulent de toute évidence pas le faire de bonne foi. L'important pour moi c'est de penser à mon championnat et je pense que ça le restera jusqu'au bout."

Le bilan est donc de 14 points qu'il lui faut désormais combler sur Marc Márquez, passé troisième au classement général après avoir battu l'Italien lors des deux derniers Grands Prix.

