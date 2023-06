Enea Bastianini "surpris" d'avoir peu souffert au GP d'Allemagne

Enea Bastianini ne peut pas encore jouer les premiers rôles, pourtant il s'est senti beaucoup moins en difficulté le week-end dernier au Sachsenring qu'une semaine plus tôt au Mugello, où il reprenait la compétition après sa blessure de fin mars.

Le pilote italien, qui a intégré cette année l'équipe officielle Ducati, a eu du mal à se remettre de sa fracture de l'omoplate, qui n'a cependant pas requis d'opération. Revenu dès qu'il a été suffisamment remis pour cela, bien que n'étant pas à 100% de ses moyens, il a d'abord dû subir les exigences de la piste très physique qui accueillait le GP d'Italie.

Après deux neuvièmes places en Toscane, Bastianini a disputé un deuxième week-end complet en Allemagne, manquant cette fois les points lors de la course sprint où Aleix Espargaró l'a dépossédé de la neuvième position sur la ligne d'arrivée. Dimanche, il a pu valider la huitième place lors de la course principale, après une longue bagarre qu'il a menée comme il l'a pu. Il a réussi à se détacher de Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira et Augusto Fernández, et n'a échoué que face à Álex Márquez, septième à l'arrivée.

Si les points glanés sont encore bien peu, l'essentiel était ailleurs pour Enea Bastianini. "D'un point de vue physique, j'ai bien résisté", s'est-il félicité. "Il est clair que je dois encore progresser pour retrouver le niveau que j'avais avant l'accident, mais physiquement je me sens beaucoup mieux et je suis arrivé à la fin de la course en assez bonne condition, sans être épuisé, alors je suis content."

"J'ai été surpris par cette course, parce que même si la situation n'était toujours pas normale à la fin, j'en étais très proche. C'est aussi une surprise pour moi, car après le Mugello j'étais arrivé ici sans être véritablement confiant de pouvoir faire la course dans la meilleure situation, mais ça n'a pas été trop mal."

Comme en Italie, Bastianini a réussi à accéder directement à la Q2 grâce à son temps de la première journée. Son départ pour la course longue a toutefois été compliqué par le mauvais envol d'Espargaró, qui l'a tassé. "J'espérais mieux au départ, mais je me suis retrouvé coincé et je n'ai pas pu remonter ensuite. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé", a-t-il souligné. "La deuxième moitié de la course s'est passée un peu comme je m'y attendais."

Ce qui lui manque, c'est "ce qui permet de faire un petit quelque chose en plus", qu'il espère retrouver après la pause estivale. "En course, j'ai vu que j'avais du mal à dépasser, alors que l'année dernière, c'était assez facile. J'ai vu qu'à chaque fois que j'essayais de faire un dépassement, je décroisais tout de suite, je n'arrivais pas à refermer le virage. Il me manque encore ce feeling à l'avant que j'avais trouvé l'année dernière. Mais c'est normal, il n'y a que deux courses qui sont passées depuis que je suis revenu, il en faudra certainement une autre."

Cette autre course aura lieu dès cette semaine, puisque la première partie du championnat va se conclure par un troisième Grand Prix de suite, sans pause, aux Pays-Bas. "Plus je suis sur la moto, mieux c'est, donc je suis content qu'il y ait une autre course le week-end prochain", s'est réjoui le pilote italien, qui l'aborde avec des ambitions toujours modestes. "Je serai sûrement un peu plus fatigué, mais ça va. Et ensuite pendant la pause estivale, il va falloir que je travaille dur pour revenir en forme à 100%."

Enea Bastianini à la bagarre avec Fabio Quartararo au GP d'Allemagne

Après avoir marqué ses 16 premiers points durant ces deux week-ends, Enea Bastianini se trouve 18e du classement général, très loin du butin de 160 points de son coéquipier, Pecco Bagnaia, qui caracole en tête.

En étant blessé dès la première course sprint de la saison, il a compris depuis déjà un moment qu'il lui fallait faire un trait sur ses espoirs au championnat. Le retard qu'il a pris ne lui cause toutefois pas de frustration apparente et c'est avec une certaine sérénité qu'il attend son retour au premier plan pour commencer à construite une saison 2024 qu'il espèrera cette fois complète.

"Malheureusement, à l'heure actuelle, mon objectif n'est pas de gagner le titre", a admis le troisième homme du championnat 2022. "C'est quelque chose que j'ai mis plus de temps à assimiler mais ma priorité actuellement est que je veux revenir à 100% parce que je veux faire de belles courses. Et une fois que je serai à 100%, alors là, j'essaierai de comprendre quelle est la situation et de récupérer le plus de points possibles. Mais pour le moment, sachant que je ne peux pas attaquer comme je le voudrais, j'ai du mal à penser à un titre et au championnat."