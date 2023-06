Débâcle pour Aprilia : "Il ne s'agit pas de malchance"

Le week-end allemand a tourné à la débâcle pour Aprilia. Si les deux pilotes de l'équipe satellite RNF ont sauvé sept points dimanche, l'équipe officielle n'a, elle, obtenu que le point de la neuvième place lors du sprint, avec Aleix Espargaró. Le pilote espagnol a ensuite vu son épreuve de dimanche gâchée par un mauvais choix de pneu, tandis que son coéquipier Maverick Viñales a enregistré un double abandon : à cause d'une chute samedi et d'une casse moteur dimanche.

Était-ce de la malchance ? Les deux pilotes s'accordent pour balayer cette hypothèse sans hésitation. "Je pense qu'il ne s'agit pas de malchance", affirme Viñales, interrogé par le site officiel du MotoGP et regrettant qu'un souci n'ait pas été identifié sur le moteur qu'il a le plus utilisé depuis le GP du Portugal.

"C'est quelque chose auquel les ingénieurs doivent faire attention. Pendant tout le week-end, on a tout le temps été en difficulté avec la même moto", explique-t-il. "C'est quelque chose que l'on doit comprendre, ça n'est pas normal qu'avec une moto je puisse être très rapide alors qu'avec l'autre je sois très lent. On a fait la course avec la moto avec laquelle j'étais lent. On ne s'en est pas rendus compte avant que le moteur explose, mais maintenant ils ont compris qu'il y avait un problème sur ce moteur."

"C'est un peu dommage pour moi, parce que je pense que ces deux pistes, le Mugello et celle-ci, étaient très bonnes pour moi, et sachant que je n'ai pas pu être aux avant-postes, je pense qu'il devait y avoir quelque chose", ajoute Viñales, dépité. "Il faut qu'on fasse attention. On se bat à coup de dixièmes, or si on court avec un moteur qui a des problèmes, je pense qu'on lâche beaucoup de dixièmes alors il faut qu'on fasse attention, qu'on soit plus intelligents et mieux préparés."

Le choix désespéré d'un pneu tendre pour Espargaró

Espargaró assume quant à lui d'avoir pris le pneu arrière tendre à la dernière minute, mais il n'a pu que constater que cela l'a fait dégringoler dans la hiérarchie dans la seconde moitié de la course jusqu'à sortir des points. "Je crois qu'aujourd'hui j'aurais pu finir à la neuvième place sans trop de problèmes, mais j'attends plus donc c'est la raison pour laquelle on a fait un pari en prenant le pneu tendre, et ça n'a pas payé", résume-t-il, estimant qu'il s'agissait d'une "grosse erreur" faite "au tout dernier moment".

"Compte tenu des conditions météo du week-end, on n'avait pas beaucoup d'infos", explique-t-il. "L'usure estimée n'étant pas très élevée, on a fait ce pari. Quand on part dixième et qu'on n'a pas une Ducati, il faut inventer quelque chose. C'est ce que nous avons fait et ça n'était pas le bon choix."

En huit courses, ça n'est pas de la malchance. On n'a pas le niveau, c'est tout. Ducati est sur une autre planète. Aleix Espargaró

Prendre ce pneu était pour Espargaró "une manœuvre désespérée" alors qu'il constate le retard pris par Aprilia face aux performances écrasantes des Ducati. "En huit courses, ça n'est pas de la malchance. On n'a pas le niveau, c'est tout", tranche-t-il. "Ducati est sur une autre planète. Comme je l'ai dit dès la pré-saison, j'aime ma moto, mais elle est différente à 4% de la spec de 2022 qu'utilise Miguel, et vous voyez les résultats de RNF ou de l'équipe d'usine, ils ne sont pas bons. On n'a pas assez progressé pour se mettre au niveau."

Aleix Espargaró explique son choix désespéré d'un pneu tendre par les difficultés à rivaliser avec Ducati

"Franchement, je ne m'attendais pas à ce que Ducati progresse à ce point par rapport à l'année dernière, mais ils l'ont fait. Regardez le temps de cette course et celui de l'année dernière, je crois qu'il a été abaissé de 20 secondes. Alors on n'a pas le niveau", insiste l'Espagnol après cette course que les huit Ducati ont conclue aux neuf premières places.

Des côtes cassées pour Espargaró

Physiquement, la situation n'est pas plus réjouissante pour Aleix Espargaró, depuis sa lourde chute à vélo survenue à la veille du GP d'Italie. "J'ai encore très mal au pied, ce qui est assez normal", explique-t-il, sachant qu'il souffre de deux fractures au talon, "mais j'ai aussi très mal au dos depuis [samedi]. Je suis donc allé [au centre Quirónsalud] après le warm-up et j'ai deux petites fractures − enfin, pas si petites en fait − sur les côtes 9 et 10. On comprend maintenant pourquoi j'ai si mal."

"Les médecins m'ont dit que c'est normal qu'on ait plus mal quand elles commencent à guérir, mais elles sont plus grosses que ce à quoi on s'attendait", ajoute le pilote, qui précise néanmoins que cela n'entrave pas ses performances. "Sur la moto ça n'est pas un désastre, c'est plus quand je termine. Maintenant je suis épuisé, j'ai mal dans tout le dos, le pied me fait vraiment mal maintenant, mais quand je suis sur la moto ça va à peu près."