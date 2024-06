Bastianini : "J'ai un peu dormi au milieu de la course !"

Enea Bastianini a un temps vu le podium lui échapper au Mugello, avant d'être l'animateur de la fin de course. Remonté au troisième rang en début d'épreuve, il a longtemps été sous la menace de Marc Márquez, qui a pris l'avantage au 18e tour. À deux boucles du but, Bastianini n'était plus que quatrième, mais il est repassé devant Márquez, au prix d'une manœuvre musclée, et a fondu sur Jorge Martín, pour le dépasser dans le tout dernier virage de l'épreuve.

Un résultat émouvant pour Bastianini, décroché sur ses terres et alors qu'il sera probablement poussé vers la sortie par Ducati en fin de saison. "Les sensations sont très particulières parce que je sors d'une période difficile", a reconnu l'Italien sur le site officiel du MotoGP, sans donner beaucoup plus d'informations. "Tout est arrivé au cours de la dernière semaine. J'ai remis mon cerveau à zéro et depuis hier, j'ai fait des progrès, j'étais rapide."

"Aujourd'hui, j'étais vraiment motivé à faire quelque chose en plus, pour moi mais aussi pour tout le monde ici. J'ai un peu dormi au milieu de la course, mais quand Marc m'a doublé, j'ai débranché mon cerveau et je me suis dit 'Non, ce n'est pas juste, c'est mon podium !' Je suis revenu et j'ai très bien piloté. C'était bien, et j'ai doublé Jorge dans le dernier tour. C'était très dangereux mais j'étais content."

Dans une course où les dépassements se sont faits rares, Bastianini en a réussi deux impressionnants en toute fin d'épreuve, retrouvant la force qui était souvent la sienne dans cette partie des courses il y a deux ans. Il a su prendre les bons risques pour dépasser Márquez puis Martín.

"Marc est très fort sur les freins. Aujourd'hui, il était vraiment rapide et je l'ai un peu étudié dans les tours précédents. J'avais vu qu'après l'Arrabiata 2, c'était le bon endroit pour essayer de l'attaquer. J'ai freiné très tard !"

"[Avec Martín], le risque était élevé, mais sous contrôle à mon avis", a-t-il ajouté. "J'ai vu qu'il freinait très fort mais après, le milieu de courbe était important. J'ai essayé de remettre les gaz un peu tôt, c'était limite mais je me suis dit 'Non, mets les gaz !'"

Interrogé sur son dépassement préféré, Bastianini a opté pour celui qui lui a permis d'offrir le doublé à l'équipe Ducati officielle, qu'il ne pensait pas possible quelques instants plus tôt : "[Celui sur] Martín, évidemment, parce que c'était pour la deuxième place ! C'était bien parce que je n'y pensais pas. Dans le dernier tour, je me disais que je pouvais essayer de revenir sur lui mais j'étais à plus de huit dixièmes. J'ai fait un tour très rapide, un 1'46"2, et j'ai pu revenir sur lui au dernier virage. C'était bien. Le dépassement sur Marc a aussi été bon pour moi."

La fin de course d'Enea Bastianini a été impressionnante mais il ne pense pas pour autant qu'il avait la capacité de battre son coéquipier ce dimanche : "Je pense que Pecco était vraiment rapide aujourd'hui. On a longtemps essayé de revenir sur lui, Jorge et moi, on était très proche de lui."

"Si on essayait d'attaquer un peu plus, on faisait des erreurs et on perdait du temps. On souffrait aussi beaucoup avec le pneu avant et ce n'était pas facile. En général, je peux en faire plus dans la dernière partie de la course. Je ne peux pas l'expliquer. C'était peut-être possible, peut-être pas. Je ne sais pas à quel point Pecco était à 100%."

Bastianini marque les esprits à un moment où son avenir chez Ducati s'écrit en pointillés... un sujet qu'il ne préfère pas évoquer ce dimanche, préférant savourer ce podium à domicile.

"L'avenir, l'avenir, l'avenir... Je veux penser au présent parce qu'on parle beaucoup de l'avenir mais je veux profiter de cette journée. Cette période a été vraiment difficile parce que j'ai fait quelques erreurs, l'équipe en a fait aussi, des choses se sont passées. C'était une très belle journée. En général, je ne suis pas très content d'une deuxième place, mais aujourd'hui je suis vraiment heureux et je ne veux pas penser à l'avenir."

Pour Bastianini, l'avenir immédiat sera le test de lundi, réunissant toutes les équipes et l'ensemble des pilotes titulaires.