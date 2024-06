Le joli coup de Pecco Bagnaia : "Faire plus était impossible"

Malgré une pénalité sur la grille qui l'a beaucoup contrarié, Pecco Bagnaia a fait la très bonne opération du week-end au Mugello. Vainqueur du sprint samedi, alors que Jorge Martín avait chuté, l'Italien a récidivé sur ses terres ce dimanche, avec un scénario similaire pour lui. Seulement cinquième sur la grille avec sa sanction, il a pris une trajectoire extérieure au premier virage et a pris la tête au second freinage.

Même si son avance sur Martín est restée faible, il n'a jamais été inquiété pour la première place et a en plus tiré profit du dépassement d'Enea Bastianini sur son rival au dernier virage pour revenir à 18 points au championnat. Bagnaia ne pouvait espérer un meilleur dénouement dans son pays, et après avoir porté un casque en référence au groupe Kiss, qui lui a envoyé un message de soutien ce dimanche.

"La journée a bien débuté parce que j'ai reçu un message d'une légende, qui me disait que j'allais probablement gagner", s'est amusé Bagnaia en conférence de presse. "C'était incroyable. Je suis très heureux, satisfait, fier. Ce week-end a été fantastique. J'ai pris un bon départ. Hier c'était fantastique et aujourd'hui, c'était important de mener dans le premier tour pour rouler à mon rythme. La stratégie des deux premiers virages s'est passée à la perfection. Faire plus était impossible."

Bagnaia a fait "60% de la course" au départ

Une grande partie de la course de Bagnaia a été déterminée par son excellent départ. "Doubler quatre pilotes en un virage et demi, c'est incroyable", a-t-il relevé auprès du site officiel du championnat. "J'avais un peu étudié la stratégie et ça a marché à la perfection. Normalement, ça ne marche jamais ! Cette fois oui, donc je suis très content."

VIDÉO - Le résumé du GP d'Italie MotoGP

La stratégie de Bagnaia était inspirée par un dépassement de Jack Miller la saison passée, et les positions des différents pilotes lui ont permis de faire exactement ce qu'il avait prévu : "Ce n'est pas une question de risques, c'est plus d'être à la meilleure positon possible au bon moment. J'ai décidé de passer à l'extérieur parce que l'an dernier, Miller m'avait doublé au départ."

"Je suis juste resté à l'extérieur pour être à l'intérieur au virage 2. J'ai essayé de faire la même chose mais Maverick [Viñales] a freiné très fort et ma stratégie était presque ruinée. Dès que j'ai vu qu'il sortait large, j'ai essayé de croiser sa trajectoire et c'était la bonne décision. Après, j'ai vu que Jorge ne sortait pas fort du premier virage donc j'ai essayé d'en profiter pour le doubler au virage 2."

"J'avais fait 60% de la course", a résumé Bagnaia. "À partir de là, j'ai commencé à attaquer et à contrôler un peu la course."

Une fois en tête, Bagnaia n'a pas eu la tâche facile puisque son avance sur Martín n'a jamais dépassé les huit dixièmes. Ses tentatives de creuser l'écart restaient infructueuses et il a dû se résigner à une course de gestion.

"C'était très difficile de rester très constant avec les pneus parce qu'à chaque fois que j'essayais d'enchaîner deux tours au même rythme, le pneu avant bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de mouvements. J'ai décidé d'employer cette stratégie d'attaquer un tour et de m'économiser au tour suivant. Ça a fonctionné à la perfection donc c'était une bonne stratégie."

Francesco Bagnaia portait les couleurs de l'Italie ce dimanche Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia a décroché son troisième succès consécutif au Mugello et voit le public venir plus nombreux chaque année. Voyant l'émotion le gagner, il a préféré attendre la fin de course pour savourer cette nouvelle victoire à domicile.

"Si je réfléchissais trop au fait qu'il m'encourageaient, qu'ils nous encourageaient, je commençais à pleurer, donc c'était mieux de ne pas trop y penser et de juste prendre du plaisir, [puis] de voir tout ce monde. C'était une marée humaine devant le podium et sincèrement, je n'ai jamais vu une chose de la sorte. Quand tu vois que c'est pour toi, c'est tout simplement magique. Ça rend ça encore plus spécial."

Ce week-end permet à Bagnaia de se rapprocher à 18 points de Martín au championnat, et son objectif est de déloger l'Espagnol de la première place le plus rapidement possible : "C'est dommage d'avoir perdu 12 points à Barcelone parce que j'aurais pu prendre 37 points deux semaines d'affilée. En tout cas, c'était important de trouver ce genre de vitesse et de constance. La prochaine course est à Assen et il faudra faire la même chose que l'an dernier, on était très performants. Je suis très content."

Avant de songer à Assen, Bagnaia va rester au Mugello pour le test prévu lundi, auquel participeront tous les titulaires.