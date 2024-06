Sprint - Bagnaia devance Márquez, Martín à la faute

La course sprint du Mugello a offert une nouvelle lutte à trois. Si Pecco Bagnaia a contrôlé l'intégralité de l'épreuve, Marc Márquez a remporté un duel face à Jorge Martín, qui a fini par perdre le contrôle de sa moto.

Pour cette course deux fois plus courte que celle de dimanche, les pilotes ont tous opté pour le pneu medium à l'avant et le tendre à l'arrière. Martín était en pole devant Bagnaia, qui aura une pénalité de trois places sur la grille de l'épreuve principale, Maverick Viñales venant compléter la première ligne devant Márquez.

Bagnaia a pris le meilleur envol devant Enea Bastianini, parti cinquième, et Martín. Grâce à un excellent départ depuis la 13e place, Brad Binder est remonté au quatrième rang devant Márquez, qui a tenté de le doubler dans le premier tour, en vain. Martín s'est également fait très menaçant sur Bastianini et l'a dépassé dans la première boucle, terminée au sixième rang par Pedro Acosta, devant Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró et Fabio Di Giannantonio.

Márquez s'est défait de Binder au deuxième tour. Fabio Quartararo était alors 15e et la course du Français s'est conclue dès ce tour : Miguel Oliveira a perdu le contrôle de son Aprilia en voulant le doubler, menant les deux pilotes à terre. Les commissaires ont lancé une enquête sur l'incident, mais ont décidé de ne pénaliser personne.

À l'entame du troisième tour, Bastianini a tenté un dépassement agressif sur Martín, qui a voulu replonger à l'intérieur. Les deux hommes se sont touchés et Bastianini a chuté. Les commissaires ont annoncé une seconde enquête, mais ils ont vite conclu à un incident de course.

Martín a pu rester sur ses roues, à une demi-seconde de Bagnaia, tandis que Márquez était troisième devant Binder et Acosta, mais ce dernier a vite doublé le Sud-Africain, également dépassé par Morbidelli une boucle plus tard.

Devant, Martín était plus sous la menace de Márquez qu'un prétendant à la victoire. Le pilote Gresini a tenté plusieurs attaques et la deuxième a été la bonne, après le cap de la mi-course. Márquez accusait alors une seconde de retard sur Bagnaia.

Martín perd tout au premier virage

Alors qu'il perdait irrémédiablement le contact avec Márquez, Martín est tombé au premier virage à quatre tours de l'arrivée, laissant filer des points importants dans la lutte pour le titre.

Bagnaia et Márquez étaient désormais les seuls prétendants à la victoire. L'Espagnol a tout fait pour réduire l'écart, se rapprochant un temps à sept dixièmes, mais l'écart a grandi à nouveau en fin de course. Alors qu'il n'avait plus connu le succès en course sprint depuis le Red Bull Ring l'an passé, Bagnaia s'est imposé devant Márquez. Les deux hommes font une très bonne opération au championnat puisque Martín n'a plus que 27 points d'avance sur Bagnaia et 32 sur Márquez.

Acosta s'est offert la troisième médaille, quelques heures après l'annonce de son arrivée dans l'équipe KTM officielle l'an prochain.

Morbidelli a pris une belle quatrième place devant Viñales, qui a pris à son tour l'avantage sur Binder en fin d'épreuve. Fabio Di Giannantonio a réussi une spectaculaire remontée jusqu'au septième rang, devant Álex Márquez et Aleix Espargaró. Raúl Fernández a complété le top 10. Marco Bezzecchi s'est contenté de la 11e place.

Seulement 20e après le premier tour, Johann Zarco a pris la 15e place. Le Français a été le meilleur représentant du clan Honda, qui a vu Joan Mir rentrer à son garage pour abandonner.

GP d'Italie - Course sprint MotoGP