VR46 sûr "à 95 ou 99%" de choisir Ducati face à Yamaha

L'allure générale de la grille de départ MotoGP dans le futur continue de se dessiner, tant du côté des pilotes que de la structure des équipes. Le Grand Prix d'Italie, qui se déroule ce week-end au Mugello, semble être un moment-clé à cet égard, compte tenu de la façon dont les événements se déroulent.

Jeudi, une avalanche de commentaires a eu lieu suite à l'annonce venue de la presse italienne selon laquelle Jorge MartÍn serait le choix de Ducati pour son second guidon dans l'équipe d'usine, ce qui a poussé Marc Márquez, l'autre prétendant à cette place, à rejeter publiquement l'option Pramac et à dire que ses seules pistes pour rester avec la firme italienne sont avec la structure d'usine ou avec son équipe actuelle, Gresini Racing, mais avec une Desmosedici GP25. Dans le cas contraire, il pourrait envisager de changer à nouveau de marque.

Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour l'équipe de Borgo Panigale, qui ne sait toujours pas combien de motos elle aura sur la grille en 2025, car Pramac et VR46, ses deux autres équipes satellites, sont sur le point d'être renouvelées. Tous veulent évidemment les motos les plus contemporaines. Campinoti a également parlé vendredi, confirmant que les Desmosedici d'usine resteront dans le garage Pramac. "Nous avons les deux Ducati officielles et cela va continuer l'année prochaine", a déclaré de son côté Gino Borsoi, chef de l'équipe Pramac, qui avait jusqu'à présent un accord exclusif pour avoir le meilleur soutien factory.

VR46 déjà dans les détails du contrat avec Ducati

Il semble donc que Pramac restera avec Ducati, même si Yamaha est également à la recherche d'une équipe satellite. L'autre option pour l'équipe basée à Iwata pourrait être l'équipe de Valentino Rossi, qui est un ambassadeur de la société japonaise après son âge d'or en tant que pilote. Cependant, lors des essais MotoGP de vendredi au Mugello, l'équipe italienne a tenu à préciser qu'elle conservait la prolongation de sa relation actuelle avec Ducati comme l’option vivement privilégiée.

"Pas encore à 100 %, parce que ce n'est pas encore signé, mais je peux dire que c'est oui à 95 ou 99%", a ainsi expliqué Pablo Nieto, team manager de la VR46, interrogé par DAZN sur sa continuité avec l'équipe basée à Bologne. "Nous sommes en train de régler les petits détails qu'il y a toujours dans un contrat, la bureaucratie, etc. Il faudrait que quelque chose de très étrange se produise pour que nous ne concluions pas l'accord avec eux", a-t-il ainsi déclaré. Au Mans, il chiffrait la possibilité d'un accord à "70%", signe de l'avancée des discussions.

Ducati reçoit ainsi le soutien de ses partenaires sur la grille, se rapprochant de la situation idéale de toujours avoir huit machines en 2025, mais avec le risque de perdre Márquez. Cependant, dans le cas de la VR46, aucun pilote n'est encore connu, puisque Marco Bezzecchi, membre de l'académie du nonuple champion transalpin, et Fabio Di Giannantonio, voient leurs contrats avec l’équipe prendre fin en 2024.