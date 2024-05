Pramac conserve ses Ducati et répond à Marc Márquez

Pramac met fin au suspense. Le principal partenaire de Ducati en MotoGP avait une option dans son contrat pour s'associer à une autre marque, qui devait être activée avant l'été. Malgré la très forte volonté de Yamaha de retrouver une équipe satellite, Pramac a décidé de conserver ses Ducati.

Gino Borsoi a même indiqué que la structure recevrait toujours les machines de dernière génération. "Nous avons les deux Ducati officielles et cela va continuer l'année prochaine", a déclaré le team manager de Pramac à DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne.

Ce statu quo devrait avoir des conséquences importantes sur la grille. La quête d'une équipe satellite se complique pour Yamaha, qui a aussi essuyé un refus de la part de Gresini et ne devrait pas réussir à convaincre VR46. LCR est intimement lié à Honda, Tech3 est sous contrat avec KTM et Trackhouse a déjà prolongé avec Aprilia.

En conservant les machines d'usine, Pramac devrait aussi en priver les autres partenaires de Ducati, ce qui pourrait aussi avoir une influence sur le marché des pilotes. Marc Márquez a confié que sa volonté était de recevoir une machine d'usine en 2025 et qu'il avait trois options, dont rejoindre l'équipe officielle et rester chez Gresini, la dernière n'ayant pas été révélée mais pouvant être un transfert sur une KTM, probablement chez Tech3.

Seul problème, l'équipe Ducati officielle semble se diriger vers une promotion de Jorge Martín et il paraît peu probable que Gresini puisse disposer d'une Desmosedici dans sa version la plus récente. Un transfert de Márquez chez Pramac apparaissait donc comme une solution logique mais l'intéressé a assuré que c'était "pas une option" pour lui. Visiblement piqué par ce refus, Borsoi ne lui a pas répondu directement, préférant faire la liste des qualités de l'équipe qu'il dirige.

"Nous avons beaucoup de respect pour un octuple Champion du monde. Je peux seulement dire que Pramac est une grande équipe, nous sommes une grande famille, nous avons de bonnes valeurs et nous faisons un meilleur travail tous les ans. En 2023, nous avons écrit l'histoire et remporté le championnat des équipes, une première pour une équipe privée, nous avons joué le titre [des pilotes] et cette année, Jorge Martín mène le championnat, nous avons une nouvelle chance. Nous sommes une meilleure équipe à chaque fois que nous prenons la piste."

Avec Oriol Puigdemont