Pramac a discuté avec Yamaha et KTM mais devrait garder ses Ducati

Ducati a recruté Fermín Aldeguer avec un contrat à long terme, prévoyant deux saisons fermes et deux autres en option, mais le constructeur n'a pas encore confirmé l'équipe pour laquelle il roulera. Tout porte à croire qu'il s'agira de Pramac, principal partenaire de Ducati et le seul dont la marque a le pouvoir dans le choix des pilotes, mais Mauro Grassili, nouveau directeur sportif à Borgo Panigale, a précisé que l'équipe satellite devait pour cela activer une option, sous-entendant que le partenariat pourrait prendre fin au terme de la saison 2024.

Le contrat entre Ducati et Pramac prévoit un renouvellement automatique de l'association pour les saisons 2025 et 2026 mais l'équipe de Paolo Campinoti dispose en effet d'une option pour le rompre en fin d'année, ce qui empêcherait donc Aldeguer de faire des débuts dans cette structure.

Le message envoyé par Ducati ne doit rien au hasard : le constructeur tenait à rendre public le fait que ce n'était pas à eux de communiquer la destination d'Aldeguer pour 2025, même si Gino Borsoi, team manager de Pramac, a confié à Motorsport.com qu'il aimerait "bien sûr" accueillir l'espoir espagnol l'an prochain. Aldeguer a lui-même déclaré jeudi qu'il prenait son arrivée chez Pramac pour acquise.

Motorsport.com croit savoir que Pramac doit encore officiellement décider de rester avec Ducati lors des deux prochaines saisons, d'autres constructeurs étant susceptibles de faire des offres alléchantes. Yamaha et KTM ont ainsi mené des discussions avec les dirigeants de l'équipe italienne et la décision devra être prise avant la pause estivale en raison d'une échéance fixée par Ducati, mais il est peu probable de voir l'équipe satellite changer de crémerie.

"Il est vrai que nous avons une clause de sortie, et c'est également vrai qu'elle n'a pas été activée", a confié une source de Pramac. "Mais nous sommes avec Ducati depuis de nombreuses années et nous sommes très à l'aise et satisfaits de ce partenariat. Nous avons discuté, nous sommes d'accord et nous allons continuer ensemble, à presque 100 %. Il ne manque que l'annonce."

Jorge Martin roule pour Pramac mais a un contrat avec Ducati Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il serait difficile de comprendre pourquoi Pramac, qui a obtenu un statut de "deuxième équipe officielle" auprès de Ducati, s'engagerait avec Yamaha alors que ce rôle conviendrait mieux à l'équipe VR46, détenue par Valentino Rossi, ambassadeur de la marque d'Iwata. Même si ses dirigeants ont jusque-là affirmé leur volonté de prolonger avec Ducati, VR46 réfléchit à adopter les M1.

Pramac a fait son arrivée en MotoGP en 2002, en alignant des Honda. L'équipe a commencé à engager des Ducati en 2005 en s'associant à D'Antin Racing Team, et elle a pris de plus en plus d'importance sur la grille. Après l'arrivée de Gigi Dall'Igna à la tête de Ducati, Pramac est devenu un partenaire plus proche de l'usine, avec un partage d'informations et une implication des pilotes dans le développement. Depuis 2020, Pramac a des motos identiques à celles de l'équipe officielle et ses pilotes sont directement sous contrat avec Ducati.