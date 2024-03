Pramac certain de perdre Jorge Martín en fin d'année

Candidat malheureux pour rejoindre l'équipe Ducati officielle fin 2022, Jorge Martín n'a pas caché sa déception face au choix de la marque, ni sa volonté d'accéder enfin à cette place, actuellement occupée par Enea Bastianini, en 2025. Resté chez Pramac, il s'est battu pour le titre mondial l'an passé et un succès lui aurait probablement offert la promotion qu'il recherchait, n'ayant jamais caché son désir de porter les couleurs d'un team officiel.

Au-delà de l'ambition de Martín, Ducati ne semble plus prêt à maintenir la situation actuelle, avec de fait trois pilotes d'usine. L'Espagnol dispose d'un statut similaire à ceux de Pecco Bagnaia et Enea Bastianini dans l'équipe officielle, et donc d'émoluments en conséquence, ce qui coïncide mal avec une volonté de réduire les sommes allouées aux salaires. Mauro Grassilli, nouveau directeur sportif de Ducati, a ainsi confié à Motorsport.com son objectif de "revenir à des chiffres plus durables" dans le budget alloué à Pramac.

L'avenir de Martín devrait donc passer par une autre équipe, qu'il s'agisse d'une promotion dans l'équipe officielle à la place de Bastianini ou d'un départ pour un autre constructeur. Paolo Campinoti, propriétaire de Pramac, redoutait le second scénario en début d'année et Gino Borsoi est totalement prêt à voir le pilote partir en fin d'année.

"Évidemment, nous sommes membres du projet Ducati", a rappelé Gino Borsoi, team manager de l'équipe satellite, dans une interview accordée à l'édition espagnole de Motorsport.com. "Pramac est né pour être le junior team, l'équipe par laquelle passent les jeunes pilotes, ou ceux qui ont une certaine expérience sont évalués, et s'ils savent comment faire, sont promus dans l'équipe officielle. C'est le projet qui a fait naître Pramac. Je comprends que cela reste l'esprit et la raison pour laquelle nous avons cette excellent lien avec Ducati et les machines officielles."

"On dit que Martín ne fera pas partie du projet l'an prochain ? Je pense que le passage de Jorge dans l'équipe Pramac touche un peu à sa fin, que ça plaise ou pas. Il est chez nous depuis de nombreuses années, il est là depuis sa première saison en MotoGP et nous en sommes à la quatrième."

Jorge Martín ne devrait plus porter les couleurs de Pramac en 2025 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"La prochaine étape sera d'avoir une moto d'usine, que ce soit chez Ducati ou ailleurs. Il continue à prouver qu'il fait partie des meilleurs, qu'il est le plus rapide ou peut-être à égalité avec Pecco et il mérite, en plus d'une excellente saison avec nous, d'avoir une moto d'usine l'an prochain, aussi agréable que ce soit pour un pilote Pramac de disposer d'une moto Ducati officielle et d'un lien particulier avec le constructeur."

Si le sort de Martín reste incertain, Pramac semble avoir déjà son successeur puisque selon les informations de Motorsport.com, Ducati a déjà recruté Fermín Aldeguer pour le placer chez son partenaire, même si aucune annonce n'a encore été faite. "Ducati a signé avec Aldeguer", a nous a confirmé Boirsoi. "Maintenant, il s'agit de savoir où Ducati veut le placer", a-t-il ajouté, précisant qu'il serait "bien sûr" prêt à l'accueillir l'an prochain.

Les décisions liées aux pilotes Pramac sont prises par Ducati et Borsoi s'attend à des échanges aussi sains avec Grassilli qu'avec son prédécesseur, Paolo Ciabatti : "J'ai une très bonne relation avec les deux. Ciabatti est un gentleman, quelqu'un de très bien, il nous a beaucoup aidés au cours de ces années, il était calme, nous avons travaillé à la perfection toutes ces années. Je viens à peine de rencontrer Grassilli mais j'ai vu qu'il était beaucoup comme lui, j'ai apprécié le travail avec lui, il est très sensible et calme. Je pense que nous pourrons travailler aussi bien qu'avec Paolo."

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova