Ducati : Prolonger Bagnaia n'a pas été si simple

Au départ de Paolo Ciabatti, l'un des piliers historiques du programme Ducati, c'est Mauro Grassilli qui a été promu. Lui qui a été nourri par Ducati depuis l'enfance et a passé plus de deux décennies dans le département marketing de la marque italienne, il ne cache pas sa fierté d'occuper aujourd'hui ce poste, doublée d'un sentiment de grande responsabilité.

"Quand j'étais étudiant à l'université, mon désir a toujours été de travailler pour cette marque, dont j'étais amoureux", explique Mauro Grassilli en exclusivité pour Motorsport.com. "J'ai eu un entretien avec Livio Suppo, qui était le directeur sportif à l'époque, et il m'a engagé. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais moi-même occuper ce poste, occupé plus tard par Alessandro Cicognani et Paolo [Ciabatti]."

Depuis sa prise de fonction, le nouveau directeur sportif n'a pas eu beaucoup de répit, avec comme premier événement public la présentation officielle de l'équipe dans la station de ski de Madonna Di Campiglio. Cela s'est ensuite enchaîné avec les essais de pré-saison, d'abord à Sepang puis à Losail, très vite suivis par le coup d'envoi du championnat.

Entre-temps, la direction sportive de Ducati a mené une première grande opération en prolongeant le contrat de son leader, le double Champion du monde en titre Pecco Bagnaia. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, cette procédure, entamée l'an dernier, n'a pas été si facile que cela à boucler.

"Jusqu'à présent, j'étais habitué à collecter de l'argent auprès des sponsors pour l'investir dans les courses", explique Mauro Grassilli. "C'était la première fois que je négociais un contrat et que c'était moi qui avais le portefeuille, l'argent. Je pensais que ce serait facile, et en réalité cela a été beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Grâce à toutes les parties, nous sommes parvenus à un accord."

"Tout le monde considérait le renouvellement de Pecco comme acquis, mais cela a été loin d'être aussi facile que les gens peuvent le penser", ajoute le directeur sportif.

Gérer les autres contrats avec un nouveau cadre économique

La prolongation de Bagnaia étant acquise, Mauro Grassilli fait face à présent à un second défi aussi important, sinon plus, pour le constructeur de Borgo Panigale, à savoir réduire les salaires des pilotes, lesquels ont augmenté plus que ne le souhaitait Audi, propriétaire de la marque.

"La gestion de Pramac, qui est notre première équipe satellite, est en train de changer. Le climat économique mondial nous oblige à être très prudents dans les montants que nous investissons en course. Nous essayons de revenir à des chiffres plus durables en termes de management d'équipe et de salaires des pilotes."

Évidemment, pour atteindre cet objectif, il sera essentiel que le futur coéquipier de Bagnaia accepte des conditions au moins significativement inférieures aux siennes, l'Italien recevant environ sept millions d'euros de salaire de base, assortis d'un montant variable en fonction des résultats.

Marc Márquez figure bel et bien sur la liste des candidats pour intégrer l'équipe officielle Ducati en 2025. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Les principaux candidats pour cette deuxième place dans l'équipe d'usine sont Enea Bastianini, actuellement en poste, Jorge Martín, vice-Champion du monde en titre et qui ne veut plus rien d'autre qu'un guidon d'usine à partir de 2025, et Marc Márquez, tout juste arrivé dans le groupe Ducati et dont le palmarès reste, de loin, le plus prestigieux du championnat.

"Jorge a un potentiel énorme et un contrat avec Ducati. Il peut aller où il veut, mais il a toujours dit que son objectif était le stand officiel", analyse Mauro Grassilli. "Marc est très apprécié par la marque, il a beaucoup gagné et il a beaucoup de charisme. Pour toutes ces raisons, il doit être pris en considération. Quant à Enea, des blessures l'ont empêché de montrer son potentiel l'année dernière. Notre priorité était de renouveler Pecco ; pour cette deuxième moto, nous ne sommes pas pressés."

Il y a en parallèle d'autres dossiers sur la table de Mauro Grassilli, comme celui de VR46. L'équipe de Valentino Rossi, dont le contrat avec Ducati expirera à la fin de la saison, a plusieurs fois été associée à Yamaha dans les rumeurs qui circulent dans le paddock tout en assurant vouloir rester dans le groupe de la marque italienne.

"Nous discutons avec VR46 et nous aimerions continuer avec eux", souligne le directeur sportif italien. "Mais ce n'est pas facile non plus parce que cet accord doit aussi s'inscrire dans ce nouveau cadre économique. Nous savons qu'ils discutent avec d'autres constructeurs, ce qui est normal, mais nous sommes moins pressés."