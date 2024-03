Viñales "pas content du résultat" mais encouragé par l'Aprilia

Maverick Viñales n'a pas pu lutter parmi les leaders à Losail. Touché par des glissades à l'arrière, il a dû se contenter de la neuvième place en course sprint, mais espérait des progrès pour l'épreuve principale en sollicitant mieux la gomme avant. Patatras, l'Espagnol a finalement dû se contenter de la dixième place, à 13"197 du vainqueur, Pecco Bagnaia.

Déjà à cette position sur la grille, Viñales a été impliqué dans des luttes avec les pilotes des marques japonaises en début de course, ce qui l'a fait glisser en 13e position. Il a pu reprendre l'avantage sur Johann Zarco, Joan Mir puis Fabio Quartararo et s'est retrouvé dixième mais à distance du groupe de tête, avec un pneu arrière qu'il avait déjà trop sollicité. Le pilote Aprilia a néanmoins vu du positif dans son week-end qatari.

"Il faut avoir un point de vue constructif sur cette journée", a commenté Viñales après la course. "Je pense qu'il y a une marge de progression, naturellement. On parle de détails. Quand on est dans le groupe, c'est très difficile : le pneu chauffe, on force beaucoup, on détruit le pneu, c'est toujours la même histoire. Mais j'ai pu voir beaucoup de bonnes choses à améliorer sur la moto."

Maverick Viñales Photo de: Aprilia Racing

"Je le disais [au test de] Sepang, on est repartis à zéro avec cette moto parce qu'elle est totalement différente et on a besoin de données. Naturellement, je ne suis pas content du résultat parce que je pense qu'on a un niveau beaucoup plus élevé, mais je suis content de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu apporter à l'équipe pour améliorer la moto parce qu'une chose très importante a été le départ, il était nettement meilleur que [ceux de] l'an dernier, et un autre élément important est que la moto accélère très bien."

"Maintenant, je pense [qu'il faut progresser] au freinage, surtout avec l'appui et la différence au niveau de l'aérodynamique qui pousse le pneu avant dans une mauvaise direction. Il faut qu'on ait conscience de ça et qu'on progresse parce [qu'en course], le pneu arrière a été fantastique mais l'avant n'allait pas du tout."

Viñales pense que cette faiblesse est peut-être la conséquence de mauvais réglages : "Habituellement, je fais partie des pilotes qui sollicitent le moins l'avant donc on doit vraiment évaluer ces choses qui sont peut-être une indication qu'on se trompe sur l'équilibre de la moto."