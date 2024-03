Certain de gagner, Espargaró a finalement vécu un "cauchemar"

Aleix Espargaró faisait figure d'épouvantail pour le Grand Prix du Qatar. Le pilote Aprilia n'avait certes pris "que" la troisième place de la course sprint mais il était le plus rapide en fin d'épreuve, ayant réussi à préserver ses pneus face à des pilotes en délicatesse. Avec la distance deux fois plus longue qui annonçait une course de gestion dimanche, Espargaró semblait donc parfaitement armé pour s'imposer... mais il n'a finalement jamais figuré parmi les leaders.

Un mauvais envol l'a fait passer de la deuxième à la neuvième position, qu'il a occupée durant presque toute l'épreuve. Il a vite bénéficié de la chute de Jack Miller mais a été doublé par Pedro Acosta, et a ensuite été incapable de réaliser le moindre dépassement, pour finalement naviguer en solitaire dans les derniers tours.

Le contraste entre les deux courses s'explique par de grandes difficultés avec la gomme arrière. "J'ai eu des problèmes avec le pneu arrière", a confirmé Espargaró. "Dès le tour de chauffe, j'ai senti que le pneu arrière était comme de la glace, pas la moindre motricité. C'était un cauchemar toute la course. Je ne pouvais pas accélérer, je ne pouvais pas prendre d'angle, donc je ne pouvais rien faire."

"[Samedi], en me couchant j'étais sûr à 100% que j'allais gagner la course mais c'est ce que j'ai ressenti. Tout peut arriver mais la course a été un cauchemar. J'étais extrêmement lent, des 1'53 toute la course. [Samedi] j'ai fait un 1'52"4 au huitième tour du sprint, donc c'était embarrassant."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

De nombreux facteurs peuvent provoquer des difficultés avec les pneus, comme la température à laquelle il est chauffé, la pression choisie par l'équipe ou encore la façon dont le pilote gère sa montée en température dans les tours de mise en grille et de chauffe. Interrogé sur un possible parallèle avec le cas Jorge Martín, lorsque le Madrilène avait attribué sa course difficile à un souci de pneu l'an passé, Espargaró n'a pas voulu entrer dans la polémique mais a juste pointé du doigt le gros écart dans ses performances d'un jour à l'autre.

"Je ne sais pas, ce n'est pas entre mes mains. Il faut comprendre avec Michelin, avec l'équipe. Avant, c'était difficile parce qu'on n'avait que la course longue et qu'ils pouvaient dire qu'on n'avait pas la vitesse mais avec la course de la veille, également [disputée] après les séances du Moto2, avec Pirelli [le nouveau manufacturier des catégories inférieures, ce qui change la nature de la gomme en piste, ndlr], cela n'avait rien changé pour moi."

"[Samedi] j'étais très rapide, dans le dernier tour je sentais même que je pouvais descendre dans les 1'52 assez facilement et [dimanche] j'ai failli tomber dans tous les virages. Sincèrement, j'ai été très chanceux de finir dans le top 10."

Espargaró n'avait jamais été confronté à un tel problème pendant un Grand Prix : "J'ai eu [des soucis] parfois lors des tests et avec des pneus préchauffés [d'anciens exemplaires ayant été chauffés sur une épreuve précédente puis réutilisés] mais jamais en course. Je ne dis pas que j'ai eu un mauvais pneu mais le rythme est là, vous avez vu ma course [samedi] et ma course [dimanche], je ne pouvais rien faire."

Même si le dénouement a été très loin de ses attentes, le Catalan veut néanmoins retenir les bonnes performances de son Aprilia pour le lancement de la saison : "Je suis content, c'est la première course, j'ai été rapide tout le week-end, je reste sixième du championnat. C'est un bon début de saison mais malheureusement, j'ai l'impression d'avoir vraiment perdu une belle opportunité. C'était une course cauchemardesque, j'étais très en colère toute la course."