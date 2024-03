Espargaró "optimiste" grâce à son avantage avec les pneus

Jorge Martín a beau avoir signé la pole et remporté la course sprint, exercice dont il est un grand spécialiste, il n'est peut-être pas le favori pour l'épreuve principale ce dimanche. Le pilote Pramac craint que ses problèmes de vibrations soient un frein avec deux fois plus de tours à parcourir et, surtout, le pilote qui a fait la plus forte impression dans la gestion des pneus a été Aleix Espargaró, troisième à l'arrivée.

Marc Márquez a fait de son compatriote le favori pour la course et Pecco Bagnaia l'a jugé impressionnant en fin d'épreuve, quand les autres pilotes commençaient à voir leurs gommes se dégrader. "À mon avis, Aleix était nettement plus rapide à la fin", a commenté le pilote Ducati. "Je ne sais pas quelles difficultés il a eues pendant la course, parce que s'il avait été là tout de suite, il aurait probablement gagné. Il était vraiment très compétitif, une demi-seconde de plus."

La première partie de la course a en effet été difficile pour Espargaró, dont la bonne deuxième place sur la grille s'est transformée en quatrième place après les premiers virages. "Je n'ai pas trop perdu de temps [au départ] mais je n'ai pas pu arriver au niveau de Jorge, j'ai perdu des places au profit d'Enea [Bastianini] et de Brad [Binder]", a expliqué le pilote Aprilia. "L'embrayage de la KTM est incroyable, ce sont des fusées ! On progresse mais ce n'est pas suffisant."

Espargaró a vite repris l'avantage sur Bastianini mais il n'a jamais pu porter une attaque sur Binder et il a même été doublé par Pecco Bagnaia puis Marc Márquez. "J'avais vraiment un bon rythme dans la deuxième partie de la course", a souligné le Catalan, qui a profité d'une petite erreur de Márquez pour le dépasser, avant de reprendre l'avantage sur Bagnaia. Il s'est même détaché en fin d'épreuve, ce qui lui donne de gros espoirs pour ce dimanche.

"J'aimerais vous dire que j'ai un peu économisé les pneus en début de course mais ça n'a pas été le cas. Je n'avais pas plus de puissance [...]. Mais en fin de course, c'était bien parce que j'avais beaucoup de gomme. Dans les trois dernières tours, je sentais que j'étais beaucoup plus fort qu'eux donc je pense que ce sera une course fun."

Aleix Espargaró a pu repasser devant Marc Márquez et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je suis optimiste pour la course longue parce que j'ai plus souffert dans les cinq premiers tours que dans les cinq derniers", a-t-il résumé. "Dans les cinq premiers, quand tout le monde utilisait beaucoup de puissance, beaucoup de couple, je ne pouvais rien faire. Je freinais très tard mais je ne pouvais pas revenir sur eux à l'accélération, on n'a pas plus de puissance à mettre au sol."

"Mais après cinq ou six tours, quand le pneu s'est dégradé et que l'adhérence a diminué, j'ai eu autant d'accélération et ils ont eu une grosse dégradation. J'espère que la deuxième partie de la course sera bonne pour nous."

L'Aprilia brille par son aéro et pèche par son moteur

La capacité de l'Aprilia à préserver ses pneus semble être sa grande force ce week-end, ce qui ne rend pas la moto parfaite pour autant. Espargaró a du mal à distinguer des différences notables par rapport à la saison passée : "C'est difficile, ce n'est que la première course. Les trois autres pilotes sont très talentueux et je suis certain qu'ils seront très rapides. À part la moto, mes sensations, mon opinion, ce que j'ai ressenti, c'est que je pilote à un niveau très, très élevé, dans la façon dont j'aborde les virages, dont je freine."

"Par rapport aux données de la saison passée, j'ai un pilotage très doux, très bon, donc je suis content de la façon dont les choses évoluent. La RS-GP24 n'est pas vraiment une révolution. Raúl [Fernández, qui a encore le modèle 2023] prouve que la différence avec les autres n'est pas énorme. Je ne pense pas que la différence vienne de la moto."

Parmi les forces de sa machine, Espargaró cite les performances "à la corde des virages" grâce à un fort niveau d'appui aérodynamique : "C'est incroyable, j'ai une Formule 1 ! C'est incroyable de piloter cette moto, j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout aux virages 12, 13, 14 et 15. La vitesse que l'on peut conserver au milieu des virages est folle. Le point faible, c'est le moteur. On sait qu'on doit travailler sur ça mais c'est la première course, on a encore le temps."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Notre aérodynamique est très, très bonne mais quand tu as une bonne équipe d'ingénieurs aéro, ça veut dire que la moto aura beaucoup de charge en milieu de courbe, ce qui est très bon, mais pas beaucoup de traînée en ligne droite", a résumé Espargaró. "C'est la clé. C'est ce que les ingénieurs m'ont dit qu'on avait sur la RS-GP24, ça veut dire que les ingénieurs moteur doivent trouver quelque chose de plus."

Avant d'entamer le week-end, Espargaró estimait cependant que le niveau actuel de sa moto n'était "pas suffisant" pour se mesurer aux Ducati, pointant justement du doigt cette faiblesse sur le moteur. "L'Aprilia est bonne partout, on doit juste améliorer la moto du côté du moteur, on a besoin de plus de couple, plus de puissance, surtout avec le pneu tendre parce qu'on a l'air d'être à la limite, on ne peut pas trop exploiter le pneu tendre", déplorait-il jeudi.

La course sprint a néanmoins vu trois marques différentes occuper les trois premières places et Espargaró espère que ce résultat annonce une saison disputée : "Je suis très heureux. Je ne sais pas si c'est la réalité parce qu'on a eu beaucoup de journées d'essais ici, mais en tout cas, Brad et moi, on a montré qu'on se battra comme des lions pour mettre nos motos devant, pour nous battre avec Ducati. C'était serré, on était très proches d'eux [samedi]."