Zarco gêné par des vibrations pendant le premier sprint

Johann Zarco a bouclé la première course sprint de la saison à la 16e place, à près de 15 secondes du vainqueur, son ancien coéquipier Jorge Martín. Désormais passé dans le clan Honda, le Provençal a touché du doigt un résultat bien plus solide, en étant longtemps le premier classé au guidon d'une machine japonaise, cependant des vibrations l'ont finalement mis en grande difficulté au fil des tours.

Agacé vendredi du changement de statut de la seconde séance, alors qu'il estimait que la pluie aurait pu lui donner quelques chances supplémentaires, le pilote LCR n'est finalement pas passé loin de la Q2 à la régulière, sur le sec. Car s'il était seulement 16e la fin des essais décisifs, ce matin, il ne lui a manqué que 11 petits millièmes pour décrocher l'un des deux tickets de repêchage pendant la Q1, quelques minutes plus tard.

Il en a hérité la 13e place sur la grille de départ, puis a conclu cette première course sprint de la saison trois rangs plus loin, après avoir fait le yo-yo dans le classement. Quinzième dans les premiers instants, il est vite remonté à la 13e position en passant notamment Fabio Quartararo.

Son départ, il le qualifie de "pas top" au micro de Canal+, puis il poursuit : "Un peu prudent au premier virage. Mais ensuite, de bonnes sensations. La sensation que j'arrive à mener la moto un peu où je veux, je peux me battre. Du coup, j'ai pu à chaque fois passer à l'intérieur quand quelqu'un s'écartait et bien diriger ma moto."

Au bout de quelques tours, Johann Zarco pointait à la 11e place, grâce à la perte de temps de Marco Bezzecchi et à la chute de Fabio Di Giannantonio à l'avant... Mais tout a changé à deux tours de l'arrivée. D'abord lorsque Quartararo a finalement repassé son compatriote pour la 11e position, avant que Bezzecchi ne l'imite.

La fin de course aura été rude pour le Français, qui a reculé jusqu'à la 16e place. Il faut dire qu'il se battait depuis déjà un moment contre des vibrations qui l'ont particulièrement gêné dans les virages rapides de Losail.

"Il y avait déjà des vibrations que j'ai eues un peu en qualifs, dans les virages rapides", explique-t-il au sujet des premiers tours. "Ça a commencé dès le début et ça a empiré de tour en tour. À un moment, j'étais bien derrière Miller, il y a Viñales qui l'a passé et qui est parti très vite, et j'aurais aimé le suivre mais dans ces [virages] rapides je perdais trop de temps. La vibration a augmenté de plus en plus sur le pneu arrière."

"Ça n'est pas dû au pneu", précise le pilote LCR, "parce qu'on l'avait déjà [cette vibration] sur la qualif. On ne l'avait pas pendant les tests mais comme on évolue, il y a des petites choses qui changent et là, j'ai trop perdu de temps à la fin, je n'arrivais plus à piloter la moto."

"Du coup, je suis content de la bagarre, de la place correcte", retient Johann Zarco après ce premier résultat, finalement deuxième pilote Honda à l'arrivée, juste derrière Joan Mir. "Après, à la course sprint, il faut être neuvième pour marquer au moins un point, ça n'est pas facile. Mais il y avait de bonnes choses. À la fin, on se dit, bon, 11e ou 16e... Ça ne vaut pas plus. Et puis, je ne suis pas allé à la chute. J'ai presque attendu, j'ai essayé de me battre, mais je ne pouvais plus."