Martín inquiet pour la course malgré sa victoire au sprint

C'est comme si rien n'avait changé, ou presque ! L'intersaison terminée, Jorge Martín apparaît toujours aussi incisif et capable de cette performance explosive recherchée en MotoGP et si payante en qualifications et dans le format sprint. Déjà vainqueur de la course sprint 2023 sur place, il y a moins de quatre mois, il a remis ça samedi, menant de bout en bout les 11 tours de cette première confrontation de l'année.

Leader des premiers essais libres du GP du Qatar, hier après-midi, puis deuxième des essais pré-qualificatifs cet après-midi, le pilote espagnol a enchaîné en décrochant la première pole position de l'année, assortie du nouveau record de la piste. Lorsque les feux se sont éteints pour le premier départ, il s'est maintenu en tête, suivi par Brad Binder qui a pris un excellent départ depuis la deuxième ligne.

À partir de là, Martín s'est affirmé comme le plus rapide en piste en début de course, une supériorité décisive même s'il ne s'est pas vraiment se détacher. Il est parvenu à se maintenir en tête du premier groupe, sans se faire attaquer.

On aurait pu le penser leader serein, néanmoins l'Espagnol a révélé après l'arrivée avoir dû faire face à des vibrations de sa machine, les mêmes qui l'ont gêné lors des essais de pré-saison menés sur cette piste, il y a deux semaines. Il a néanmoins réussi à rallier l'arrivée avec quatre dixièmes de marge sur Binder, resté dans son sillage de bout en bout, et à empocher les 12 points de cette première victoire.

"J'ai été rapide mais le chattering était toujours là ! Il faut qu'on travaille là-dessus. J'ai bien failli tomber dans de nombreux virages, j'ai eu beaucoup de mal", a-t-il expliqué dans le parc fermé. "Aujourd'hui, on y est arrivé, mais c'est clair que si ça reste comme ça demain, ce sera impossible. Il faut qu'on travaille là-dessus. Je me sens en confiance et rapide, le seul truc c'est la moto. On va travailler là-dessus ce soir et on verra si demain on peut apprécier la longue course."

Aujourd'hui, on y est arrivé, mais c'est clair que si ça reste comme ça demain, ce sera impossible.

Ces vibrations, il explique ne pas les avoir ressenties plus tôt dans le week-end. "C'est apparu en course", souligne-t-il. "Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais l'arrière rebondit à chaque virage. C'est dur et je ne suis pas à l'aise." La gêne s'est présentée rapidement après le départ : "J'ai commencé à avoir quelques soucis assez tôt dans la course. Je ne veux pas trop en parler parce que je ne sais pas si je peux, mais j'en ai senti. Je n'ai pas pu piloter à la perfection. Je me suis senti un peu trop à la limite."

Expliquant aussi que ce souci est né avec la version 2024 de la moto le concernant − "Je n'avais pas ça la saison dernière. C'est nouveau, comme la moto !" −, Martín craint désormais que cela puisse compromettre ses chances de victoire dimanche. Il pressent une grosse performance en particulier de la part de Brad Binder et Aleix Espargaró, respectivement leader de KTM et d'Aprilia, d'autant que le programme ne laisse désormais que dix minutes de warm-up pour espérer évaluer une solution en piste avant le départ de la course principale.

"J'espère qu'on va pouvoir progresser parce que j'ai le sentiment que Brad et Aleix ont un rythme un peu meilleur pour le moment, alors on verra si on arrive à les garder derrière demain", souligne-t-il. "Ici, au moins, ils sont plus proches. On verra sur d'autres pistes. Ici, on a fait beaucoup de tours, on a beaucoup d'informations, donc quand on ira sur d'autres circuits je pense qu'on sera un peu mieux. Notre package fonctionne déjà, alors qu'ils ont parfois du mal. Mais sur cette piste, ils vont être vraiment durs à battre demain."

Une victoire acquise grâce à la pole

Jorge Martín se montre même plus clair encore au sujet du potentiel qui est le sien en l'état actuel des choses : "Je pense que sans cette pole position, ou même si Brad m'avait passé au premier virage, je n'aurais pas gagné, c'est certain. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de garder cette position en fermant la porte à Brad. Mais ensuite, j'ai réussi à me détacher d'une demi-seconde, ce qui m'a surpris à la fin. Je pensais qu'ils allaient me rattraper, mais ils ne l'ont pas fait alors… on verra si on arrive à créer la surprise demain !"

Ce succès est en tout cas le dixième pour le pilote espagnol dans cet exercice, créé il y a un an. S'agissant des premiers points en jeu cette année, cela lui permet bien évidemment de prendre la tête du championnat, une position qu'il a brièvement occupée en fin de saison dernière mais qui est plus anecdotique à ce stade.

"Ça a été une super journée !" se réjouit Martín. "C'est génial de commencer la saison comme ça. J'aimerais pouvoir garder ce leadership pour plus de 24 heures, pas comme en Indonésie ! [rires] Mais on est au tout début de la saison, alors ça ne m'inquiète pas tellement."