Fermín Aldeguer fera ses débuts en MotoGP avec Pramac en 2025

Fermín Aldeguer a été l'une des sensations du Moto2 la saison passée, avec une montée en puissance qui l'a vu remporter cinq courses, dont les quatre dernières de la saison. Son nom était déjà évoqué pour rejoindre le MotoGP cette année, afin de prendre la succession de Luca Marini chez VR46, mais son contrat avec Speed Up aurait nécessité le paiement d'une compensation importante. Honda s'était également penché sur sa situation avant de confirmer finalement Marini.

Dès le mois de novembre, Motorsport.com évoquait cependant l'intérêt grandissant de Ducati et Pramac pour Aldeguer et, selon nos informations, le pilote s'est rendu à Bologne mi-janvier pour rencontrer Gigi Dall'Igna. Le directeur général de Ducati Corse est très intéressé par le jeune Espagnol, à tel point qu'un accord a été trouvé pour le placer chez Pramac dès 2025.

Si c'est le principal partenaire de la marque qui a été choisi plutôt que VR46 malgré les discussions menées l'an passé, c'est parce que l'avenir du partenariat entre le constructeur et l'équipe de Valentino Rossi n'est pas encore scellé. Malgré une volonté affichée par VR46 de conserver des Desmosedici, Yamaha souhaite faire de la structure de Tavullia son équipe satellite, aujourd'hui plus indépendante de Ducati que ne l'est Pramac.

Lire aussi : MotoGP Le patron de Pramac s'attend à ce que Ducati perde Martín en 2025

Qui Fermín Aldeguer remplacera-t-il dans l'équipe de Paolo Campinoti ? Alors que Franco Morbidelli arrive à peine, rien n'a été décidé mais tout porte à croire que Jorge Martín va disputer sa quatrième et dernière saison pour Pramac cette année. Le Madrilène n'a pas caché, en effet, son ambition de rejoindre une équipe d'usine, que ce soit celle de Ducati qu'il convoite depuis longtemps, ou d'une autre marque si le clan italien devait maintenir sa confiance en Enea Bastianini ou promouvoir un autre pilote.

L'arrivée programmée de Fermín Aldeguer chez Pramac pourrait être le premier mouvement d'un important jeu de chaises musicales sur la grille puisque de très nombreux pilotes seront libres en fin de saison. Seuls Brad Binder, Johann Zarco et Luca Marini ont déjà été formellement confirmés par leurs équipes pour 2025, la situation contractuelle de Pedro Acosta avec KTM étant plus floue, même si l'on connaît la volonté du constructeur de sceller des accords à long terme avec ses espoirs.